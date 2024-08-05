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الرياضة

عداء الجزائر يتحدث عن «مأساة أسرية» قبل «أولمبياد باريس»

عداء الجزائر يتحدث عن «مأساة أسرية» قبل «أولمبياد باريس»
5 أغسطس 2024 22:37

باريس (د ب أ)

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أعرب العداء الجزائري بلال تابتي عن حزنه الشديد بسبب الخروج من الدور قبل النهائي لسباق 3000 متر موانع للرجال، ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد باريس 2024.
وحل تابتي في المركز الأخير خلال الدور قبل النهائي، بعد تسجيله تسع دقائق و81:4 ثانية، لكنه كشف عن معاناته مؤخراً من ظروف نفسية سيئة، بعد مرض والدته ثم وفاتها، وهو الأمر الذي يؤثر عليه كثيراً على المستويين الشخصي والرياضي. وقال تابتي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألماني «كنت أعاني من ظروف خاصة، فقد اشتد المرض على والدتي، قبل أن تتوفى».
وأضاف «قررت بعدها عدم الانسحاب، ومواصلة مسيرتي في الموسم الحالي، والمشاركة في الأولمبياد، رغم أن تحضيراتي لم تكن جيدة على المستوى النفسي وليس المادي».
وأوضح «رغم تراجعي في الترتيب خلال السباق، لكنني لم أرغب في الانسحاب، وأكملت السباق حتى نهايته».
وختم العداء الجزائري حديثه بالقول «أتمنى كل التوفيق للرياضيين العرب في الأولمبياد، وأدعو الله أن أراهم على منصة التتويج».

الجزائر
ألعاب القوى
باريس
أولمبياد باريس 2024
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