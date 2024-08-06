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الرياضة

سباهان يفتقد «القلوب» أمام «الفرسان»!

سباهان يفتقد «القلوب» أمام «الفرسان»!
6 أغسطس 2024 09:45

سلطان آل علي (دبي)
يقص شباب الأهلي، اليوم، شريط الحقبة الجديدة للبطولات الآسيوية من خلال ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بمواجهة سباهان الإيراني خارج الأرض في إيران ضمن الدور التمهيدي، ويأمل عشاق «الفرسان» وكرة الإمارات أن يعبر ممثل الوطن هذه المواجهة سعياً للدور المقبل.
ولا تبدو ظروف سباهان مثالية، وهو ما يصب في مصلحة شباب الأهلي في المواجهة المرتقبة، حيث يفتقد سباهان لثلاثة من قلوب الدفاع الأساسيين في قائمة الفريق.
ويعود ذلك الأمر إلى الإيقاف والعقوبات الانضباطية المرحّلة من النسخة السابقة، حيث يغيب المدافع سياوش يزدانى بسبب تلقيه البطاقة الحمراء في مواجهة الهلال خلال إياب دور الـ16 والتي يترتب عليها الإيقاف مباراة واحدة، لكنه لم ينفذها بسبب الخروج من البطولة، أما زميله محمد داشنگر، فقد حصل على بطاقة حمراء كذلك أمام الهلال ولكن في مباراة الذهاب، وقد أضيفت لها عقوبة انضباطية بسبب استخدام العنف ليصبح الإيقاف مباراتين، نفّذ واحدة منها في الإياب ضد الهلال وترحّلت واحدة إلى النسخة الحالية، واللاعب الثالث هو هادي محمدي، الذي تعرض للطرد في مباراة دور المجموعات أمام القوة الجوية، وتمت معاقبته انضباطياً ليصبح مجموع المباريات التي يجب أن يغيب عنها 4 مباريات، نفّذ العقوبة في 3 مباريات ومتبقية الأخيرة أمام شباب الأهلي.
ويمثل هؤلاء اللاعبون الثلاثة ركائز أساسية في دفاع النادي الإيراني، الذي سيعاني في تغطية غيابهم، كما أنه يفتقد هدافه الأول شهريار الذي انتقل إلى نادي كلباء في هذا الصيف.
وينتظر عشاق «الفرسان» وكرة الإمارات أن يتأهل شباب الأهلي ليواجه الغرافة القطري في الدور الحاسم والمؤهل إلى مرحلة الدوري من أبطال آسيا للنخبة، لينضم الفرسان إلى العين والوصل بتمثيل الوطن في المحفل القاري.

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