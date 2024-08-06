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الرياضة

القرعة تضع «أبوظبي» أمام بطل لاوس في افتتاح «آسيوية» السيدات

القرعة تضع «أبوظبي» أمام بطل لاوس في افتتاح «آسيوية» السيدات
6 أغسطس 2024 10:11

أبوظبي (الاتحاد)
تم سحب قرعة النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للسيدات لموسم 2024-2025، والتي يشارك فيها 21 فريقاً في مقدمتهم فريق نادي أبوظبي الرياضي ممثل ومؤسس كرة القدم النسائية الإماراتية، الذي يشارك في تصفيات المجموعة الأولى من الدور التمهيدي للبطولة التي يستضيفها نادي النصر السعودي بالرياض، وتقام منافساتها خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس الجاري.
وقد وضعت القرعة، التي جرت بمقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور فريق سيدات نادي أبوظبي الرياضي في مباراته الافتتاحية الأولى عند الثامنة والربع من مساء يوم الأحد 25 أغسطس مع فريق يونج إيلفانتس بطل لاوس، وذلك باستاد نادي النصر مستضيف مباريات المجموعة الأولى.
وستكون المباراة الثانية في تصفيات المجموعة لسفير الكرة الإماراتية للسيدات مع فريق مياوادي بطل ميانمار، وذلك مساء يوم الأربعاء 28 أغسطس، ويختتم الفريق مبارياته خلال تلك المرحلة بلقاء فريق النصر السعودي، مساء يوم السبت 31 أغسطس، وهي أول مباراة يخوضها فريق نادي النصر بملعبه بعد أن خصص لمبارياته استاد «بارك» بالرياض بعيداً عن فرق مجموعته، كما خصصت عده ملاعب لتدريبات الفرق.
ويواصل فريق سيدات نادي أبوظبي الرياضي تدريباته اليومية الداخلية بملاعبه في أبوظبي من خلال معسكره التدريبي المفتوح استعداداً للمشاركة في النسخة الآسيوية الأولى، وذلك بإشراف مدربة الفريق سارة حسنين، والطاقم المساعد مع خوض بعض التقسيمات مع فرق النادي للمراحل العمرية المختلفة قبل السفر للرياض.

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