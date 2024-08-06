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الرياضة

«الحصن» يبدأ المرحلة الثالثة من الإعداد للموسم الجديد

«الحصن» يبدأ المرحلة الثالثة من الإعداد للموسم الجديد
6 أغسطس 2024 10:40

فيصل النقبي (دبا الحصن)
عاد دبا الحصن إلى التدريبات، لبدء المرحلة الثالثة والأخيرة للإعداد، بعد أن أقام معسكراً تدريبياً في تركيا استعداداً للموسم الجديد.
سجل الفريق هدفين فقط خلال المباريات الودية، التي لعبها في تركيا، أحرزهما جواو بيدرو وسانيل سمو.
ولقد لعب الفريق خمس مباريات ودية، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وخسر مباراة واحدة، وخضع الفريق لـ 16 حصة تدريبية متنوعة بين اللياقة البدنية والتدريبات الرياضية العامة. 
وحصدت البعثة إيجابيات وفوائد، تمثلت في التجمع الرياضي المثالي، والاحتكاك القوي، وانسجام اللاعبين.
ومن المتوقع أن يكون لهذا المعسكر تأثيره الإيجابي على أداء الفريق في الموسم المقبل، حيث ساهم في تعزيز اللياقة البدنية والتكتيكية للاعبين، وزيادة التفاهم بين عناصره.
وتشهد التدريبات مشاركة اللاعبين جميعهم وسط معنويات عالية والالتزام التام بتعليمات الجهاز الفني لقيادة البرازيلي كايو زاناردي، ومتابعة دائمة من مجلس الإدارة.

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