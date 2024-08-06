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الرياضة

إيفانيسيفيتش: ديوكوفيتش لن يعتزل أبداً!

إيفانيسيفيتش: ديوكوفيتش لن يعتزل أبداً!
6 أغسطس 2024 11:00

باريس (رويترز)
قال جوران إيفانيسيفيتش مدرب نوفاك ديوكوفيتش السابق إن حصد اللاعب الصربي (37 عاماً) للميدالية الذهبية في أولمبياد باريس قد يحفزه على الاستمرار لأربع سنوات أخرى والمنافسة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.
وتغلب ديوكوفيتش على الإسباني كارلوس ألكاراز 7-6 و7-6 يوم الأحد الماضي ليحصد الميدالية الذهبية، ويصبح اللاعب الخامس الذي يحقق البطولات الأربع الكبرى في مسيرته بجانب اللقب الأولمبي.
وأنهى الفوز على ملاعب رولان جاروس غياب ديوكوفيتش عن الألقاب في موسم باهت، كما جاء بعد أسابيع فقط من هزيمته أمام ألكاراز في نهائي ويمبلدون وبعد شهرين من خضوعه لجراحة في الركبة بعد بطولة فرنسا المفتوحة.
وقال إيفانيسيفيتش: «لم يتألق نوفاك في نهائي ويمبلدون ولكن هنا يمكنك أن تقول إذا ظلا مدة خمس ساعات أخرى في الملعب، فإن النتيجة ستكون ذاتها، كان نوفاك يحلق ويرقص، ونسيت الجماهير أنه أول نهائي أولمبي له، لكنه شعر أنها فرصته الأخيرة وعليه استغلالها، نظراً لمدى جنونه، فلن تفاجئني رؤيته في لوس أنجلوس أيضاً».
وأضاف المدرب الكرواتي «أنا سعيد جداً لأنه فاز أخيراً بالميدالية الذهبية، أتمنى فوزه بلقبه الـ 25 في البطولات الأربع الكبرى وتحطيم الرقم القياسي ثم يمكنه الاعتزال، رغم أنه لن يعتزل أبداً».
وسيسعى ديوكوفيتش للفوز بلقبه الخامس في ملاعب فلاشينج ميدوز ليتجاوز مارجريت كورت في قائمة اللاعبين الأكثر تتويجاً بالبطولات الأربع الكبرى برصيد 25 لقباً.
وتبدأ بطولة أميركا المفتوحة في 26 أغسطس الجاري.

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