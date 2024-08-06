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الرياضة

«تحدي محارب الجليد» يُطلق الدورة 15

«تحدي محارب الجليد» يُطلق الدورة 15
6 أغسطس 2024 11:30

دبي (الاتحاد)
أعلن سكي دبي عن انطلاق الدورة الـ15 من فعالية تحدي محارب الجليد التي ينظّمها، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يوم الأحد 22 سبتمبر المقبل، حيث ستتحول الوجهة الحائزة جائزة أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم إلى مضمار بطول 3.5 كم، يضمّ أكثر من 20 عائقاً، من بينها التأرجح بالسلّم الأفقي، وسباق العجلات، والزحف على الشبكة، والسباحة في المياه الباردة.
وتنامى الإقبال على تحدي محارب الجليد منذ إطلاقه عام 2010، حيث تعود الفعالية بدورتها الأكبر هذه السنة بعد النجاح اللافت الذي حققته العام الماضي، من خلال مشاركة ما يزيد على 400 متسابق فيها من 65 دولة.
وأصبح تحدي محارب الجليد إحدى أكثر الفعاليات الرياضية المفضلة لعشاق الحماس، ويستقطب نخبة الرياضيين من شتى أنحاء العالم، إلى جانب المواطنين والمقيمين في الدولة من مختلف مستويات اللياقة.

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