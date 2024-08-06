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الرياضة

«كولجاني» يُحلق بلقب كأس الوثبة في لندن

«كولجاني» يُحلق بلقب كأس الوثبة في لندن
6 أغسطس 2024 12:03

لندن (الاتحاد)
حلق «كولجاني» لرافلس بارتنرشب، بإشراف بيتر همرسلاي، وقيادة بادي برادلي، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 4 آلاف جنيه إسترليني، والذي أقيم بمضمار لنجفيلد العريق بالعاصمة البريطانية لندن، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم سلسلة سباقات كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.
وشارك في سباق كأس الوثبة للتكافؤ تصنيف صفر إلى 55.8 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تنافست بضراوة حتى المراحل النهائية من السباق قبل أن يتقدم «كولجاني» بقيادة موفقة من فارسه بادي برادلي، ليخطف اللقب بفارق 1.254 طول عن المهرة «ديليكيتس» للمالك والمدرب جيمس أوين وقيادة الفارسة تيجان بادجت، ومسجلاً زمناً قدره 1:30:68 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث الفرس «فاريتز العنود» لعقبة عاشور، بإشراف بي عاشور، وقيادة شارلي برايس.
توج الفائزين لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بحضور جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة سباقات الخيول العربية في بريطانيا (ARO).
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم حوالي 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى، والفئة الثانية، والثالثة.

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