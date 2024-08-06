برشلونة ينتظر «أنباء سارة»

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن فقد برشلونة الأمل حتى الآن في التعاقد مع الجناح الدولي الإسباني نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو، ألقى بشباكه على مواطنه داني أولمو لاعب لايبزج الألماني، على أمل أن يحسم صفقة انتقاله للبارسا خلال هذا الأسبوع.

وكان لايبزج الألماني رفض عرضين متتاليين للكتالوني، ولم يتوصل الطرفان إلى عقد اتفاق جديد، وإن كان من المنتظر أن تتغير الأمور من الآن وحتى نهاية الأسبوع.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن أولمو ووكلاءه، يجرون مفاوضات حاسمة ومهمة، في لايبزج مع النادي الألماني، ويشارك فيها ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، وأن الأطراف المعنية كلها - لايبزج واللاعب وممثلوه وديكو- يبذلون أقصى جهدهم من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وقالت الصحيفة إنه لايخفى على أحد أن أولمو الذي تألق في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» الأخيرة مع منتخب «لاروخا»، يرغب فعلاً في العودة إلى برشلونة، حيث بدأ وهو صغير السن، بدليل أنه وافق على الشروط الشخصية التي وضعتها إدارة البلاوجرانا للتعاقد معه، ما يعني أن الاتفاق مع لايبزج هو الشيء الوحيد المتبقي لحسم الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عن «أخبار سارة» تسعد برشلونة، ليس فقط باتخاذ خطوة كبيرة في اتجاه ضم أولمو، وإنما أيضاً لأن البارسا ربما يتلقى إجابة إيجابية من نيكو ويليامز تتعلق بإمكانية أن يوافق على الرحيل عن أتليتك بلباو هذا الصيف.

وفي المقابل، كانت بعض المصادر الصحفية القريبة من بلباو، أشارت إلى أن إدارة الأتلتيك والمدي رالفني إرنستو فالفيردي يأملان في استمرار ويليامز مع الفريق في الموسم الجديد وتأجيل رحيله إلى موسم 2025-2026، حتى يمكنه المشاركة مع فريقه في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» وهي البطولة التي يأمل بلباو في الحصول على كأسها، بالإضافة إلى إن إنياكي شقيق ويليامز الأكبر يلح عليه من أجل البقاء معه هذا الموسم.