«الرفاع» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بلجيكا

أبوظبي (الاتحاد)

حسم الجواد «الرفاع» قمة المحطة البلجيكية السادسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت في مضمار ولينجتون بمدينة أوستند، ضمن سلسلة سباقات النسخة رقم 31.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل، وتعزيز مكانته في المضامير العالمية.

وتمكن البطل «الرفاع» المولود في عام 2019 وينحدر من نسل (المرتجز × سليمة بنت منجز) للمالك محمد بن فهد العطية، وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهوت، وتحت قيادة الفارس لوكا ديلوزير من حسم لقب سباق بلجيكا بفارق أنف عن الزرقاء دي ايه (أيه أف البحر × شيفا دي أيه بنت عامر)، حيث نجح البطل من تقديم أداء قوي ورائع في مشهد نهاية السباق الذي أقيم لمسافة 1800 متر ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وقطع البطل مسافة السباق بزمن 02:09.34 دقيقة، في حين جاء بالمرتبة الثالثة «إي إل باسو تي» (المرتجز × بورتا تي بنت مروان).

حضر وتوج الفائزين في السباق فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، وسط حضور جماهيري كبير، ليبرهن سباق المحطة البلجيكية مكانة وقيمة الكأس الغالية لدى ملاك ومربي الخيل العربي في بلجيكا وأوروبا.

من جهته قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «تقودنا توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة إلى مراحل متقدمة واستثنائية تساهم في إعلاء شأن الخيل العربي»، موضحاً: «نعبر عن فخرنا بالنجاحات والمكتسبات الكبيرة التي حملتها المحطة البلجيكية السادسة في سلسلة سباقات الكأس الغالية لعام 2024، والتي تمثل دافعاً كبيراً لمضاعفة التميز والتقدم بمسيرة الحدث».

وأضاف: «نهنئ المالك محمد بن فهد العطية، بمناسبة فوز الجواد «الرفاع » بلقب سباق المحطة البلجيكية للكأس الغالية التي شهدت تنافساً استثنائياً ضمن الفئة الثالثة ما يترجم المكانة المرموقة للحدث والقيمة الكبيرة لدى ملاك ونخبة مرابط الخيل العربية للمشاركة والتواجد في هذا المحفل العريق الذي ساهم بارتقاء مسيرة الخيل العربي على مدار 31 عاماً».

وتابع: «سعداء بالنتائج الإيجابية والمكتسبات الكبيرة للسباق والحضور الجماهيري الكبير الذي شهده مضمار ولينجتون في مدينة أوستند الساحلية في بلجيكا، ما يمثل امتداداً لنجاحات المحطات، وانعكاساً مهماً للتفاعل المميز لقطاع الخيل العربي مع الكأس الغالية في مضامير العالم كافة، ليرسخ المزيد من الإنجازات للمسيرة التاريخية للحدث وسمعته المرموقة».