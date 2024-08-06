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الرياضة

دوبلانتيس.. احتفالية بطول 6 أمتار في أولمبياد باريس

دوبلانتيس.. احتفالية بطول 6 أمتار في أولمبياد باريس
6 أغسطس 2024 13:45


باريس (د ب أ)
لايزال أرماند دوبلانتيس، على الأرجح، يحتفل بتتويجه بالميدالية الذهبية في مسابقة القفز بالزانة بأولمبياد باريس 2024 وتحطميه الرقم القياسي العالمي.

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وقفز الرياضي السويدي لمسافة 25. 6 متر ليشعل احتفالات ضخمة في استاد دو فرانس في باريس، مع استمرار الاحتفالات لفترة طويلة من المساء وحتى الصباح.
وقال دوبلانتيس للصحفيين بعد تحطيمه الرقم العالمي للمرة التاسعة: «أنا سعيد للغاية، عائلتي هنا، بعض أصدقائي المقربين. سأستمتع بهذا لأقصى درجة. سيكون الحفل كبيراً للغاية، ولن أحصل على الكثير من النوم، وسوف أقضي وقتاً ممتعاً».
وحرص دوبلانتيس على الاستمتاع بأفضل لحظة في مسيرته الناجحة بالفعل. وبعد حفل توزيع الميداليات لسباق 100 متر الأولمبي، الذي أنهاه البطل نوا لايلز، الذي فاز بسباق مثير حسمت نتيجته بالتصوير الفوتوغرافي، تم إعداد المنصة لظهور نجم كبير آخر يلمع في باريس.
في آخر منافسات اليوم، فعل عكس ما فعله لايلز، حيث فاز بفارق كبير آخر. وقال دوبلانتيس:«قمت بهذا أمام أكثر جمهور مذهل قمت بالقفز أمامه. كانت الأجواء صاخبة للغاية، الأمر كان أشبه بالتواجد في مباراة كرة قدم أميركية».

أولمبياد باريس 2024
دورة الألعاب الأولمبية
مسابقة القفز بالزانة
ألعاب القوى
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