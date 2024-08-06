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الرياضة

9 ملايين دولار جوائز بطولة دبي ديزرت كلاسيك

9 ملايين دولار جوائز بطولة دبي ديزرت كلاسيك
6 أغسطس 2024 14:36


دبي (الاتحاد)
تعود بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، الحدث الأكبر في الشرق الأوسط، في نسختها السادسة والثلاثين في الفترة من 16 إلى 19 يناير المقبل، وتضم في نسختها الأحدث تشكيلة مرصعة باللاعبين النجوم، حيث تعتبر واحدة من أبرز فعاليات الجولف في المنطقة، وتعد الجمهور بتجربة لا تمحوها ذاكرتهم.
يشارك في البطولة عدد من أبرز لاعبي الجولف في العالم، يتنافسون على 9 ملايين دولار جوائز البطولة، في فعالية من سلسلة رولكس ضمن جولة موانئ دبي العالمية للجولف 2025 التي تقام في دبي. وسيستمتع المتفرجون بالأنشطة الترفيهية اليومية والموسيقى الحية، وبالمنطقة المخصصة للأطفال، بالإضافة إلى المأكولات والمشروبات الرائعة على مدار أربعة أيام مليئة بالمرح. وستتوفر تذاكر الدخول العامة مجاناً مرة أخرى، كما سيتم طرح باقات الضيافة قريباً.
وقال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «يسعدنا الإعلان عن موعد بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2025. نحن على موعد مع الإثارة في العام المقبل، خصوصاً بعد فوز روري ماكلروي التاريخي الرابع في النسخة الخامسة والثلاثين. نحن نتطلع إلى بطولة مذهلة أخرى، ولا يسعنا الانتظار للترحيب بالجميع في دبي». 

 

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