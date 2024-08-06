«يو إف سي 308» تعود إلى أبوظبي 26 أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار شراكتها المستمرة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تعود يو إف سي، منظمة الفنون القتالية المختلطة الأبرز عالمياً، للمرة الثانية هذا العام إلى أبوظبي لتقدم لعشاقها فعالية استثنائية يو إف سي 308 «توبوريا ضد هولواي»، وذلك يوم السبت 26 أكتوبر المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد نزالاً مشوقاً على لقب وزن الريشة بين إيليا توبوريا، بطل يو إف سي الحالي لوزن الريشة، والمصنف الثاني ماكس هولواي.

وتضم أجندة الفعالية أيضاً مواجهة مرتقبة بين اثنين من أبرز مقاتلي الوزن المتوسط، المصنف الثالث روبرت ويتيكر والمصنف 11 حمزات شيماييف، في نزال سيستمر لخمس جولات وسيلعب دوراً رئيسياً في تحديد حامل اللقب.

وإلى جانب كونها الفعالية الثانية التي تستضيفها أبوظبي خلال العام 2024، تمثل بطولة يو إف سي 308 «توبوريا ضد هولواي» علامة فارقة باعتبارها الفعالية العشرين لمنظمة يو إف سي في دولة الإمارات على مدار العقد الماضي، حيث شهدت هذه السنوات العشر، خطوات هامة في تاريخ الرياضة الأسرع نمواً في العالم، ورسخت مكانة أبوظبي وجهة أولى رائدة ومفضلة للفعاليات الرياضية العالمية، كما ساهمت في ظهور عدد من المواهب والأساطير من حول العالم، والتي قدمت مواجهات حماسية لا تنسى، من أبرزها كونور ماكجريجور والموهبة المحلية محمد يحيى.

يطمح البطل الجورجي الإسباني توبوريا، صاحب السجل الخالي من الهزائم مع 15 انتصاراً، للدفاع عن لقبه في وزن الريشة ضد صاحب الضربات القوية هولواي.

ويحمل توبوريا في سجّله تسعة انتصارات بالضربة القاضية من الجولة الأولى، حيث خطف لقب وزن الريشة من أسطورة يو إف سي أليكس فولكانوفسكي في وقت سابق من العام الجاري، مما يجعل نزاله المرتقب في العاصمة الإماراتية عرضاً لا مثيل له.

وبدوره، يصل هولواي، الذي ينحدر من هاواي في الولايات المتحدة (26 انتصاراً و7 هزائم)، إلى الحلبة في أبوظبي بعد تحقيق فوز رائع على جاستن جايثج ضمن فعالية يو إف سي 300 وحصد لقب بي إم إف المفضل لدى الجمهور، واحد من ثلاثة ألقاب بي إم إف فقط ممنوحة في التاريخ، ويضع هولواي نصب عينيه استعادة لقب وزن الريشة في أكتوبر المقبل.

ويأمل ويتيكر، القادم من نيوساوث ويلز في أستراليا (26 انتصاراً و7 هزائم)، تقديم عرضٍ مبهر ضمن الفعالية، ولا سيما بعد فوزه على إكرام أليسكروف في أولى فعاليات يو إف سي في المملكة العربية السعودية.

ويهدف ويتيكر إلى الحفاظ على سلسلة انتصاراته المتتالية ضمن فئة الوزن المتوسط وتعزيز إرثه الرياضي، بينما يستعد لانطلاق نزاله المرتقب ضد شيماييف.

ويدخل شيماييف، الذي يُمثل دولة الإمارات (13 انتصاراً دون أي هزيمة)، الحلبة بعد الفوز في نزال مصيري ضد كامارو عثمان. وتتجه كل الأنظار نحو شيماييف الذي يطمح لمواصلة سلسلة انتصاراته المتواصلة، التي تشمل ستة انتصارات بالضربة القاضية، وخمسة بالإخضاع، وثمانية انتصارات من الجولة الأولى.