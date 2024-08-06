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الرياضة

ذهبية أولمبية صنعت في دبي

ذهبية أولمبية صنعت في دبي
6 أغسطس 2024 14:41

 
دبي (الاتحاد) 
هنأ مجلس دبي الرياضي البطل الأولمبي والعالمي الدنماركي فيكتور أكسيلسن المقيم في دبي منذ 4 سنوات، بمناسبة فوزه بذهبية فردي الريشة الطائرة في أولمبياد باريس، وهي الميدالية الذهبية الثانية له على التوالي، بعد فوزه بالذهبية الأولى في أولمبياد طوكيو قبل ثلاث سنوات.
وجاء فوز أكسيلسن بذهبية أولمبياد باريس ليكون مسك ختام المنافسات القوية التي شهدتها العاصمة الفرنسية، حيث تمكن في النهائي من السيطرة والفوز على بطل العالم التايلندي كونلافوت فيدتيد سارن بنتيجة 2-0 (21-11 و21-11)، وليرفع رصيده الأولمبي إلى ثلاث ميداليات، والذي بدأه بالفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، كما أصبح أول أوروبي يحرز ميداليتين أولمبيتين ذهبيتين في تاريخ الريشة الطائرة.
وأشاد مجلس دبي الرياضي بإنجاز البطل الدنماركي المقيم في دبي منذ عام 2020 والحاصل على الإقامة الذهبية في الدولة، والذي أكد مكانته العالمية واستفادته من التدريب في دبي، حيث مكنته اقامته في دبي وبرنامجه التدريبي المستمر في مجمّع ند الشبا الرياضي من الحصول على الميداليتين الذهبيتين، حيث انتقل للعيش والتدريب في دبي قبل 10 أشهر من انطلاقة أولمبياد طوكيو، ليتوج جهوده بإحراز الميدالية الذهبية الأولى في مسيرته والتي احتفل بها في مقر مجلس دبي الرياضي، كما حفزته جودة الحياة وجودة الملاعب في دبي على مواصلة العيش والتدريب فيها وفق برنامج تدريبي دقيق ليتمكن من نيل ذهبيته الثانية بجدارة، وينال إشادة الجميع وفي مقدمتهم منافسه التايلندي الذي أكد تفوق أكسيلسن في النهائي واستحقاقه الفوز بالذهبية.
وقدّم البطل الدنماركي شكره لدبي وعبّر عن سعادته للانتقال والعيش فيها مع عائلته، حيث وجد التقدير في المدينة الداعمة للرياضة والمساهمة في صناعة الأبطال، حيث أتاحت له جودة الحياة والمنشآت الرياضية، وفي مقدمتها مجمّع ند الشبا الرياضي، أن يعيش حياة رائعة وأن يتدرب ويحقق أهدافه الشخصية والرياضية، كما قدّم الشكر لمجلس دبي الرياضي على جهوده في نشر ممارسة الرياضة واستقطاب وانتقاء الموهوبين في مختلف الرياضات، وفي مقدمتها رياضة الريشة الطائرة، من خلال برنامج وقت الريشة بدبي. 

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