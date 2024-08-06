الأربعاء 7 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجهاز الفني لـ«الأبيض» يختتم زياراته لمعسكرات الأندية

الجهاز الفني لـ«الأبيض» يختتم زياراته لمعسكرات الأندية
6 أغسطس 2024 15:30

دبي (الاتحاد)
اختتم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، سلسلة زياراته لمعسكرات فرق الأندية المحلية المقامة في مختلف مدن أوروبا، حرصاً منه على متابعة ورصد أداء اللاعبين الدوليين الذين سيشاركون في التجمع القادم لـ«الأبيض»، استعداداً لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي تنطلق ابتداءً من الخامس من شهر سبتمبر المقبل، حين يواجه منتخبنا شقيقه المنتخب القطري في استاد أحمد بن علي بالدوحة.
وحرص أعضاء الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة البرتغالي باولو بينتو على زيارة أغلب معسكرات الأندية التي تستعد للموسم الكروي الجديد، الذي ينطلق هذا الشهر، حيث تابع بينتو ومساعدوه عدداً من الحصص التدريبية والمباريات التجريبية التي خاضتها الأندية.
كما التقى الجهاز الفني لمنتخبنا أعضاء الأجهزة الفنية للأندية، وناقشوا الجوانب الفنية للاعبين الدوليين وبرامج تدريبهم، وغيرها من الأمور ذات الصلة.

أخبار ذات صلة
«قفز الحواجز» يخوض منافسات الفردي اليوم في «أولمبياد باريس»
الجودو والسباحة تختتمان «اليوم الأول» في «أولمبياد باريس»
المنتخب الوطني
الأبيض
باولو بينتو
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
العاصفة «ديبي» تتسبب بأمطار غزيرة قبالة جنوب شرق أميركا
الأخبار العالمية
العاصفة «ديبي» تتسبب بأمطار غزيرة قبالة جنوب شرق أميركا
اليوم 20:03
3 زلازل تضرب جزيرة كريت اليونانية
الأخبار العالمية
3 زلازل تضرب جزيرة كريت اليونانية
اليوم 19:56
التونسي الجندوبي يكتفي باللعب على برونزية التايكوندو
الرياضة
التونسي الجندوبي يكتفي باللعب على برونزية التايكوندو
اليوم 19:46
بكاء على «ضفاف البرونزية» وقفزة من الفرح في الماء!!
الرياضة
بكاء على «ضفاف البرونزية» وقفزة من الفرح في الماء!!
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©