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الرياضة

اتفاقية تعاون بين الاتحادين الإماراتي والفرنسي للجودو

اتفاقية تعاون بين الاتحادين الإماراتي والفرنسي للجودو
6 أغسطس 2024 16:44

أبوظبي (الاتحاد)

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وقع اتحاد الجودو اتفاقية تعاون مع نظيره الفرنسي بمقر البيت الأولمبي الإماراتي بباريس، على هامش فعاليات النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث وقع اتفاقية التعاون عن الجانب الإماراتي ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، بحضور أمل بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وعلي العماري، رئيس قسم الدبلوماسية العامة بسفارة الدولة لدى جمهورية فرنسا، فيما وقع عن الجانب الفرنسي جيفريز إيماني، نائب رئيس اتحاد الجودو للعلاقات الدولية وأولمبياد باريس 2024.
وتتضمن اتفاقية التعاون عقد شراكات متنوعة لاسيما في الجانبين الفني والتدريبي من خلال تطوير الأطقم الفنية بعقد مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل الفنية المشتركة، إضافة إلى تطوير البرامج المدرسية لرياضة الجودو، بمشاركة عدد من الخبرات الفرنسية المختصة في هذا الجانب.
وتتضمن الاتفاقية كذلك عقد معسكرات لفئتي الرجال والشباب مع إجراء برامج تدريب بمشاركة المنتخبات الفرنسية، حسب الفئات العمرية المختلفة، واستقطاب عناصر فنية متميزة للإشراف على منتخبات المراحل السنية.

 

الجودو
فرنسا
أولمبياد باريس 2024
دورة الألعاب الأولمبية
ناصر التميمي
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