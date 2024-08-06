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الرياضة

الجزائرية نمور: حياتي «انقلبت» بعد «ذهبية الأولمبياد»!

الجزائرية نمور: حياتي «انقلبت» بعد «ذهبية الأولمبياد»!
6 أغسطس 2024 17:05

الجزائر (د ب أ)

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لا تزال الجزائرية كايليا نمور، لا تستوعب بعد حجم النجومية والشهرة التي وصلت إليها بعد تتويجها بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، وهي تبلغ 17 عاماً.
وأحرزت نمور، ذهبية جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات لتحقق بذلك إنجازاً تاريخياً للعرب والأفارقة.
وقالت نمور: «حياتي انقلبت رأساً على عقب منذ أن أصبحت بطلة أولمبية، يستوقفني المعجبون تقريباً كل 3 ثوانٍ من أجل أخذ صور تذكارية، ربما هي ضريبة النجاح، علي أن اعتاد على هذا الوضع الجديد وأتأقلم معه».
وكشفت نمور، عن مشاعر خاصة تملكتها بعد التتويج الأولمبي، وأنها لم تنم سوى ساعتين أو ثلاث بعد إحرازها الميدالية الذهبية، وأن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل مستدام وتضحيات كبيرة.
كما أثنت على مدربها مارك تشيرلينكو ومساعدته جينا، ودورهما الكبير في بلوغها المستوى الذي سمح لها بمعانقة الذهب وتحقيق المركز الخامس في نهائي الفردي العام.
وعبرت نمور عن فخرها بعائلتها التي وقفت دائماً إلى جانبها، مؤكدة أن فرحتها لا توصف عندما ترى أفرادها سعداء خاصة والديها اللذين زاراها في القرية الأولمبية أمس الاثنين وتقاسما معها لحظات سعيدة.
ولم تنسَ نمور، الإشادة بالمساندة الكبيرة التي تلقتها من الجماهير الجزائرية ومن المسؤولين الحكوميين، واصفة المكالمة الهاتفية التي تلقتها من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بـ«الأمر المذهل».

الجزائر
دورة الألعاب الأولمبية
أولمبياد باريس 2024
عبد المجيد تبون
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