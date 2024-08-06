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الرياضة

الخوري نائباً لرئيس لجنة الحكام في بطولة العالم للشطرنج

الخوري نائباً لرئيس لجنة الحكام في بطولة العالم للشطرنج
6 أغسطس 2024 18:12


أبوظبي (الاتحاد)
اختار الاتحاد الدولي للشطرنج، الحكم الدولي سعيد أحمد الخوري لمنصب نائب رئيس لجنة الحكام في بطولة العالم للشباب للشطرنج السريع والخاطف التي تقام حالياً في مدينة طشقند بأوزبكستان، والتي يشارك فيها أكثر من 68 لاعباً ولاعبة من نخبة لاعبي العالم..
وشارك خوري في إدارة العديد من بطولات الدولية للشطرنج، وكان آخرها بطولة العالم للفئات السنية في إيطاليا، إضافة لترؤسه مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الثلاثين، والتي تنطلق في الخامس عشر من الشهر الجاري، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 77 جنسية مختلفة. 
وأعرب خوري عن سعادته بهذه الثقة الدولية التي تمثل دافعاً كبيراً لمواصلة المسيرة على الرقعة الشطرنجية الدولية، وأيضاً مكسباً كبيراً على المستويين الفني والإداري لرياضة الإمارات، خاصة لعبة الشطرنج من خلال حضور إماراتي في البطولة.
وأضاف: الشطرنج الإماراتي له بصمة عالمية من خلال وجود كوادرنا في الأحداث العربية والقارية والعالمية، وهو ما يعد إنجازاً يضاهي الإنجازات التي يحققها اللاعبون في البطولات، خاصة أن وجود اسم الإمارات في أي حدث يعد مكسباً كبيراً. 

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