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الرياضة

«في طوكيو كان مذهلاً».. تعرف على الطعام في أولمبياد باريس

«في طوكيو كان مذهلاً».. تعرف على الطعام في أولمبياد باريس
6 أغسطس 2024 18:20


باريس (د ب أ)
ادعى السباح البريطاني آدم بياتي أن الرياضيين المشاركين في أولمبياد باريس 2024 وجدوا ديداناً في طعامهم، وانتقد سوء تقديم الطعام في القرية الأولمبية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن بياتي، الفائز بست ميداليات أولمبية، اشتكى بشأن كمية وجودة الطعام المقدم، حيث قال إن هذا سيؤثر على أداء الرياضيين.
وقال بياتي لصحيفة «أي»: «الطعام ليس جيداً بما يكفي للمستوى الذي يجعل الرياضيين يؤدون. نحن بحاجة لتقديم أفضل ما في وسعنا».

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وأضاف:«في طوكيو الطعام كان مذهلاً. في ريو كان مذهلاً. ولكن هذه المرة؟ لا يوجد خيارات كافية من البروتين، طوابير طويلة، تنتظر 30 دقيقة للطعام، لأنه لا يوجد نظام للصفوف».
وكجزء من تعهدات استدامة الألعاب، كان يهدف المنظمون إلى جعل 60 في المئة من الوجبات المقدمة خالية من اللحوم، وثلثها نباتياً، لكن بياتي قال إن ذلك لم ينجح معه. وقال:«تم فرض رواية الاستدامة على الرياضيين فقط. أنا أريد اللحم، أحتاج اللحم لتقديم الأداء المنتظر، هذا ما أتناوله في المنزل، فلماذا يجب أن أغيّر؟».
وأضاف:«أحب السمك الخاص بي، والناس يجدون ديداناً في السمك. هذا غير كاف فقط». وأردف:«المعيار، هو أننا ننظر إلى أفضل الرياضيين في العالم، ونحن لا نطعمهم من أفضل طعام». وقال متحدث رسمي باسم البطولة لصحيفة «أي»:«نحن نستمع للرياضيين، ونأخذ ملاحظاتهم على محمل الجد».
وأضاف:«منذ فتح القرية الأولمبية، كان شريكنا (سوديكسو لايف) يعمل بشكل استباقي لتقديم الإمدادات مع الاستخدام المتزايد للمطاعم في القرية الأولمبية، بالإضافة للاستهلاك الفعلي للرياضيين الذي تمت ملاحظته في الأيام الأولى». وأردف:«كنتيجة لذلك، فإن كميات منتجات معينة تم زيادتها بشكل ملحوظ، وتم إضافة المزيد من العاملين لضمان تقديم الخدمة بسلاسة».

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