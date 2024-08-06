برعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق بطولة العالم للفنون القتالية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت اليوم فعاليات النسخة الخامسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في مبادلة أرينا بأبوظبي، وشهد اليوم الافتتاحي مجموعة من المنافسات اتسمت بالندية والقوة وسط حضور جماهيري حاشد وأجواء استثنائية من الحماس والتشويق.

وتقام البطولة بتنظيم من الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، واستضافة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، وتستمر حتى 10 أغسطس الجاري، بمشاركة قياسية للمرة الأولى من أكثر من 800 لاعب ولاعبة يمثلون 47 دولة.

حضر منافسات اليوم الأول الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وكاريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، وفهد الكيومي، وكيل دائرة التمكين الحكومي، وراشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، وراشد بن لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك، وغانم مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، أمين عام هيئة البيئة- أبوظبي، والدكتور علي محمد المرزوقي، المدير العام بالإنابة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، ووسام أبي نادر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، ومحمد قمبر، رئيس اتحاد البحرين للفنون القتالية المختلطة، وعدد من ممثلي بعثات الدول المشاركة.

وتضمن اليوم الافتتاحي منافسات مشوقة ضمن فئة الناشئين «ج» للمرحلة السنية 12-13 عاماً، جمعت لاعبي ولاعبات الفنون القتالية المختلطة الصاعدين من مختلف أنحاء العالم، حيث استعرضوا مهاراتهم وإصرارهم على تحقيق الفوز. وقدّم نجوم منتخبنا الوطني أداء قوياً ونجحوا في حصد 4 ميداليات ملونة، ونال راكان اليماحي ذهبية وزن 34 كجم، وسارة الزرعوني ذهبية وزن 40 كجم، فيما حصد سعود البلوشي برونزية وزن 31 كجم، وحققت نوف المطوع الميدالية البرونزية لوزن 40 كجم.

وبهذه المناسبة، تقدّم عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، بالشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه اللامحدود لمسيرة الرياضيين والرياضة الإماراتية، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على متابعته الدائمة، ورعايته الكريمة لهذا الحدث العالمي التي تُشكل الركن الأبرز في نجاحه وتقدّم حافزاً معنوياً لأبطال منتخبنا الوطني للتألق والتفوق واعتلاء منصة التتويج.

وأشار الهاشمي إلى أن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لمختلف الرياضات يُشكّل مصدر إلهام لأبناء وبنات الوطن لمواصلة حصد الإنجازات وإعلاء راية الوطن في مختلف المحافل الرياضية القارية والدولية.

وأضاف: «إن استضافة أبوظبي لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين للعام الثالث على التوالي تعكس الثقة التي تحظى بها من قبل المجتمع الرياضي العالمي والاتحادات القارية والدولية، وتؤكد على مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة كبريات البطولات والفعاليات الرياضية العالمية».

وبدوره، قال كاريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة: «تسرنا العودة إلى دولة الإمارات للعام الرابع في تاريخ بطولات الاتحاد، ويشرفنا أن تنطلق هذه البطولة برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهي النسخة الثالثة على التوالي التي ننظمها بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وتعد الأكبر منذ انطلاقتها في عام 2019».

وتابع: «لا بد لنا أن نؤكد على دور رياضيينا بصفتهم القلب النابض لرياضة الفنون القتالية المختلطة وسفراءنا داخل المنافسات وخارجها. وتحظى هذه البطولة بمكانة بارزة حيث تجمع متنافسين من قارات العالم الخمس، وتتيح لنا المساهمة في تعزيز التفاعل بين مختلف الثقافات والأعراق والحضارات، وإبراز دور هذه الرياضة في إحداث تأثير إيجابي. ونثمن عالياً حسن الاستضافة من اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ومساهمته في دعم تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم».

ونجح بطلنا الإماراتي راكان اليماحي في حصد الميدالية الذهبية في فئة الناشئين «ج» وزن 34 كجم، والتي أهداها إلى القيادة الرشيدة صاحبة الفضل الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز، واتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة على جهودهم في استضافة أقوى البطولات ومنح لاعبي المنتخب فرصاً عديدة لخوض منافسات قوية واكتساب الخبرات.

وأكدت سارة الزرعوني سعادتها بهذا الإنجاز وبأنه جاء بفضل السعي الدؤوب والعمل الجاد إلى جانب الدعم من أسرتها وزملائها في المنتخب ومدربيها، وأشارت إلى أنها تطمح إلى الحفاظ على هذا المستوى وحصد مزيد من الذهبيات في البطولات المقبلة.

وقالت الأميركية نيكسي جارسيا، التي فازت بالميدالية الذهبية في فئة 52 كجم: «سعيدة للغاية بالفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، وغمرتني مشاعر الفخر مع إعلان فوزي بالمباراة النهائية ولا سيما أثناء التتويج. أمضيت وقتاً طويلاً في الاستعداد للبطولة، وحرصت على تناول الطعام الصحي والتدريب الجاد وبذل الكثير من الجهد، وكل ذلك أتى بثماره اليوم».

وقال كريستيان جارسيا، مدرب المنتخب الأميركي ووالد نيكسي: «لقد كان يوماً طويلاً، ولكنه حافل بالحماس. لقد كان أداء أفراد منتخبنا رائعاً، وخاصة ابنتي، وأنا فخور بها جداً. لقد قامت بعمل مذهل وأظهرت مدى براعتها، وأتطلع لرؤية ما ستقدمه في المستقبل وبالطبع سأكون إلى جانبها».