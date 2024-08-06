«الفرسان» يتخطى سباهان برباعية في «النخبة الآسيوية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق شباب الأهلي فوزاً ثميناً على سباهان أصفهان الإيراني 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين في إيران، ضمن الدور التمهيدي الأول من دوري النخبة الآسيوي.

وصعد «الفرسان» لمواجهة الغرافة القطري يوم 13 من أغسطس الجاري بالدوحة لتحديد صاحب بطاقة الصعود إلى البطولة.

ورغم تقدم سباهان أصفهان بهدف في الدقيقة 44 من توقيع محمد مهدي عند الدقيقة 44 من تسديدة أخطأ حارس شباب الأهلي في التصدي لها، إلا أن ممثل كرة الإمارات نجح في العودة مجدداً للقاء، وسجل البديل ساردار هدف التعادل في الدقيقة 62 لينتهي وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1-1 ويلجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

ونجح يحيى الغساني في تسجيل هدف التقدم لشباب الأهلي 2-1 في الدقيقة 101، قبل أن يعزز يوري سيزار التقدم بالهدف الثالث عند الدقيقة 108 من هجمة مرتدة نموذجية، ثم يضيف يحيى الغساني الهدف الرابع من مرتدة جديدة عند الدقيقة 121، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لشباب الأهلي برباعية.