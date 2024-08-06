«الزعيم» يكسب القنيطري برباعية في «ثالث ودية»

الرباط (الاتحاد)

بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، حقق العين فوزاً مستحقاً على مستضيفه النادي الرياضي القنيطري، برباعية نظيفة في ثالثة مواجهات «الزعيم» الودية بمعسكره الإعدادي الخارجي في الرباط العاصمة المغربية.

كما شهد المباراة عضوا مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، محمد إبراهيم المحمود ومحمد سيف الكتبي.

وأنهى العين شوط اللعب الأول لصالحه بهدفين دون رد، وسجل أهداف «الزعيم» ماتياس بلاسيوس وبندر الأحبابي وماتياس سيجوفينا من ركلة جزاء وجوسنا أبيانفي.