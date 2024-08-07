مهمة «ثقيلة» لمبابي في ريال مدريد.. تعرّف عليها!!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ينوي ريال مدريد تكليف الفرنسي كيليان مبابي الوافد الجديد من باريس سان جيرمان إلى «السانتياجو برنابيو» بمهمة معقدة جداً وصفتها بعض الصحف الإسبانية بأنها مهمة ثقيلة، وقالت صحيفة ماركا، إن هذه المهمة الجديدة تتمثل في قيام «فتى بوندي المدلل» بتنفيذ الركلات الحرة المباشرة، وهي المهمة التي كان يقوم بها متوسط الميدان الألماني توني كروس الذي اعتزل مؤخراً. وأضافت الصحيفة أن اعتزال كروس دفع الجهاز الفني للريال إلى إعادة تنظيم الوضع بالنسبة لمن يسدد هذه الركلات. وتقرر أن يتولى أمر اختيار اللاعبين لهذه المهمة ديفيد أنشيلوتي وفرانسيسكو ماوري، المدربان المساعدان للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني.

ويرجع السبب في اعتبار هذا الدور الجديد بمثابة المهمة الصعبةا إن بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، لم ينجح مطلقاً من قبل في تنفيذ هذه المهارة، سواء في ناديه الأول موناكوا أو الثاني سان جيرمان أو حتى مع منتخب بلاده. ووصفت الصحيفة هذا الدور الجديد لهداف كأس العالم الأخيرة 2022، بأنه «فخ كبير» و«هدية مسمومة»، لأنه لم يسبق له النجاح فيها.

وتساءلت الصحيفة قائلة: هل ينجح مبابي في مخالفة التوقعات المتشائمة، ويقوم بهذه المهمة على أكمل وجه ؟ هذا ماينتظر الجميع معرفته.

غير أن الصحيفة أكدت في الوقت نفسه أن الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور سوف يستمر رقم واحد في تسديد ركلات الجزاء مثلما كان الحال في الموسم الماضي، لحين إشعار آخر.