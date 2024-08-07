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الرياضة

مولر «أسطورة البايرن» سعيد بذهبية قفز الحواجز

مولر «أسطورة البايرن» سعيد بذهبية قفز الحواجز
7 أغسطس 2024 10:35


باريس (د ب أ)
شعر لاعب كرة القدم الألماني توماس مولر، بأنه بطل أولمبي لأنه شريك في ملكية الجواد «تشيكر»، الذي ساعد الفارس كريستيان كوكوك في الفوز بذهبية منافسات القفز في أولمبياد باريس.

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وقال مولر في مقطع فيديو نشر على تطبيق «إنستجرام»، يظهر فيه وهو جالس إلى طاولة، وميدالية ذهبية حول عنقه: «يجب أن أقول: أرفع القبعة لتشيكر، أرفع القبعة لكوكوك».
وأضاف:«هذه ميداليتي الذهبية وأنت فزت بالميدالية الذهبية، عزيزي كريستيان». وقال مولر إن النجاح «مبهر» مضيفاً أنه «سعيد للغاية». وقال مولر، أسطورة بايرن ميونخ الفائز بكأس العالم 2014 إنه شاهد النهائي الذي أقيم في فرساي مباشرة عبر التلفاز، وقال: «لم أشعر بالقشعريرة فحسب، بل كنت متوتراً للغاية». يذكر أن مولر من كبار مشجعي الفروسية، ويملك هو وزوجته الفارسة ليزا مولر مزرعة لتربية الخيول. 


 

أولمبياد باريس 2024
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