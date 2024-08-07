توماس بطلة سباق 200 متر: فكرت في الاعتزال عدة مرات!!



باريس (رويترز)

قالت الأمريكية جابي توماس البطلة الأولمبية في سباق 200 متر إنها أرادت اعتزال ألعاب القوى في عدة مناسبات وذلك بعد فوزها الساحق في باريس، وضمنت العداءة الأمريكية (27 عاما)، التي حصلت على الميدالية البرونزية في طوكيو 2020 والفضية في بطولة العالم العام الماضي، لقبها العالمي الأول بعد فوزها على بطلة سباق 100 متر جوليان ألفريد ومواطنتها الأمريكية بريتاني براون لتفوز بالميدالية الذهبية.

وقالت توماس للصحفيين: «عندما كنت أمارس الركض في الكلية كنت أفكر في كثير من الأحيان في الاعتزال. عندما أصبحت محترفة شعرت بآلام النمو المرتبطة بالانضمام إلى مجموعة تدريب احترافية حقيقية، وكان هناك الكثير من الغرور ولم أكن أعتقد أنني سأكون مؤهلاً لذلك، أخبرت وكلاء أعمالي أنني سأذهب بعيداً وأنتهي من عمل. كتبت لهم بريداً إلكترونياً وقلت لهم إنني لن أكمل مسيرتي الاحترافية وسأسعى إلى تحقيق أهداف أخرى في حياتي».

وأضافت توماس أنها بدأت ممارسة الركض على استحياء بتشجيع من والدتها جنيفر راندال، التي رأت مدى سرعتها في ملعب كرة القدم.

ومثلت توماس جامعة هارفارد أثناء حصولها على درجة علمية في الأعصاب قبل حصولها على درجة الماجستير في الصحة العامة من جامعة تكساس.

وأضافت: «في كل سباق خضته، كانت هناك الكثير من العيون تراقبني. وكان هناك الكثير من التوقعات. وكان هذا بالتأكيد يشكل ضغطاً أكبر بكثير. وكان علي أن أتكيف، هذا ما يفعله جميع الرياضيين المتميزين. وهذا ما يفعله جميع العظماء. فأنت مجبر على التكيف عندما تواجه تحدياً جديداً».

أضافت: «لقد تخيلت سباق 200 متر مراراً من البداية للنهاية، ولم أكن مستعدة للشعور الذي سأشعر به عندما أعبر خط النهاية كبطلة أولمبية».

وأضافت: «لا توجد طريقة حقيقية للاستعداد لذلك. كانت دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ممتعة للغاية وكان من الرائع بالنسبة لي أن أعيش هذه التجربة قبل أن أحضر إلى هنا. ولكن لا يوجد شيء أفضل من الدخول إلى ملعب به 80 ألف متفرج وهم يصرخون ويقفون فوقك مباشرة، يشكل هذا قدراً كبيراً من الضغط على أي شخص وقدراً كبيراً من الضغط علينا أن نتعامل معه».

وكانت هذه المرة الأولى منذ عام 1976 التي لا يوجد فيها أي عداءة من جاميكا على منصة التتويج في سباق 200 متر للسيدات في الألعاب الأولمبية.