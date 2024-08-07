«ليلة القتال» تجمع نخبة محترفي المواي تاي في سبيس 42 أرينا



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن الاتحاد العربي للمواي تاي، تنظيم البطولة العربية لمحترفي المواي تاي (ليلة القتال)، يوم السبت الموافق 17 أغسطس للمرة الأولى من نوعها، وتقام في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة في أبوظبي، وتُقام البطولة في إطار مساعي الاتحاد العربي للمواي تاي لتطوير اللعبة على مستوى الاتحادات العربية، ومواصلة الخطط والمسابقات الرامية لتطوير اللاعبين، وررفع مستوى الجاهزية، والمساهمة في صناعة محترفين وأبطال قادرين على تمثيل بلدانهم في المحافل والبطولات العالمية بأفضل صورة.

وتشهد البطولة مشاركة 28 مقاتلاً يمثلون 14 دولة عربية من بينها: الإمارات، مصر، الكويت، البحرين، الأردن، المغرب، العراق، تونس، الجزائر، ليبيا، سوريا، فلسطين، اليمن، لبنان، بما يعكس حجم المشاركة العربية المهمة في هذه البطولة، والمكانة المرموقة التي وصلت إليها رياضة المواي تاي.

كما تجمع البطولة نخبة من محترفي العرب من فئات وأوزان مختلفة يخوضون 15 نزالاً مثيراً، يتقدمهم لاعب منتخب الإمارات محمد مرضي بطل العالم ثلاث مرات تحت 67 كجم (كلاس بي) وفضية العالم للمواي تاي مؤخراً في اليونان، بجانب اللاعب الفلسطيني أمير العملة صاحب ذهبية بطولة العالم للمواي تاي تحت 63 كجم (كلاس بي)، إضافة إلى المغربي حمزة رشيد، صاحب برونزية بطولة العالم للمواي تاي، بجانب بطل العراق سجاد بشير، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من نخبة المقاتلين والمحترفين العرب.

كما تضم قائمة المواجهات التنافسية 4 نزالات لأبطال الإمارات محمد مرضي، وإبراهيم بلال، وأحمد الشمار ورافي رمزي، وتشهد البطولة بنظامها إقامة قرعة لمواجهات نصف النهائي، للتنافس على لقب حزام العرب في فئة 67 كجم تحت الوزن المتوسط، وستتمكن الجماهير من حضور المنافسات بصفة مجانية، والاستمتاع بمشاهدة نجومهم المفضلين، والاختيار من بين نزالات اليوم الحافل.

ويتضمن برنامج البطولة وصول الوفود العربية المشاركة 14 أغسطس، ويُعقد في اليوم الذي يليه اجتماع للمدربين في الساعة 7 مساء، وتجري عمليات الميزان والفحص الطبي يوم الجمعة 16 أغسطس بتمام الساعة 7 صباحاً، وعند الساعة 3 ظهراً يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن المشاركين في البطولة، ومن بعدها تجري قرعة النزالات، ومن ثم تقديم اللاعبين بطريقة الفيس اوف (المواجهة قبل النزال) عند الساعة الرابعة عصراً.

من جانبه، قال عبد الله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والاتحاد العربي للمواي تاي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج:«بكل فخر واعتزاز، يسرنا إطلاق البطولة العربية لمحترفي المواي تاي لمواصلة خططنا الطموحة الداعمة للارتقاء بمسيرة اللعبة ودعم تفوق أبطال العرب في المحافل القارية والعالمية، حيث تساهم مثل هذه البطولات المهمة بتقديم فرص مثالية لاتحادات المواي تاي في الوطن العربي، للوقوف على مستويات وجاهزية اللاعبين للنزالات الكبيرة، كما تمثل البطولة محطة مهمة في مسيرة المحترفين العرب ودورها في رفع خبراتهم وأدائهم، بما يدعم خطط الاتحاد العربي الرامية لصناعة وتأهيل مجموعة متنوعة الأجيال من الأبطال، تمهيداً لمشاركتهم في كبرى البطولات الدولية».

وتابع: «استحداث بطولة جديدة للمحترفين يؤكد القاعدة المميزة للمواي تاي في الوطن العربي وما تضمه من أبطال ونخبة قادرة على تحقيق النجاحات للرياضة العربية بصفة عامة، ولرياضة المواي تاي على وجه الخصوص، معرباً عن فخره بالنجوم العرب الذين يصنعون المجد، ويحققون أفضل المستويات في المحافل القارية والعالمية».

وأضاف: «نرحب بجميع الوفود العربية المشاركة في البطولة، ونتمنى لهم طيب الإقامة في أبوظبي التي غدت الوجهة المفضلة لرياضيي المواي تاي على الصعيد العالمي، وعاصمة الأبطال في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها الكبير على دعم مسيرة نجاح اللعبة واستدامة مشروع تفوقها، بعد النجاحات المذهلة التي حققتها الإمارات ودورها الريادي في قيادة المواي تاي لأعلى المراتب العالمية».