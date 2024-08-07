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الرياضة

«السرعة» تحسم ذهبية سباق 3 م آلاف موانع للبحرين

«السرعة» تحسم ذهبية سباق 3 م آلاف موانع للبحرين
7 أغسطس 2024 11:12

باريس (أ ف ب)
منحت العداءة البحرينية وينفريد يافي ثاني ذهبية للعرب في أولمبياد باريس، بعد تتويجها في سباق 3 آلاف م موانع، وكانت الجزائرية كايليا نمور خطفت الذهبية الأولى للعرب في مسابقة العارضتين المختلفتي الارتفاع في منافسات الجمباز. كما نال العرب فضية لمبارز الحسام التونسي فارس فرجاني وبرونزية لمبارز السيف المصري محمد السيد.
وأضافت يافي (24 عاماً) ذهبية أولمبية إلى لقبها العالمي الذي أحرزته في بودابست عام 2023، وقطعت العداءة، مسافة السباق بزمن 8:52.76 دقائق، محطّمة الرقم القياسي الأولمبي الذي كان مسجّلاً باسم الروسية جولنارا ساميتوفا-جالكينا (8:58.81 د) منذ أولمبياد بكين عام 2008.
وحسمت يافي السباق في الأمتار الأخيرة بفضل سرعتها النهائية متقدمة على بطلة طوكيو قبل ثلاثة أعوام الأوغندية بيروث شيموتاي، وقالت يافي: «هذا الأمر أشبه بحلم تحقق. إنه أمر خاص. إنها (الميدالية الذهبية) تعني الكثير بالنسبة لي وللبلاد أيضاً، لقد نفذت خطة السباق التي كانت لدي. وأنا سعيدة لأن الخطة نجحت».
وهي الذهبية الثالثة للبحرين في تاريخ مشاركاتها في الألعاب الأولمبية والثانية في سباق 3 آلاف م موانع بعد روث جيبيت في ريو دي جانيرو عام 2016، بعدما افتتحت مريم جمال الرصيد الذهبي للدولة الخليجية في الأولمبياد في لندن 2012 عندما ظفرت بالمركز الأول في سباق 1500 م.

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