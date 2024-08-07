خورفكان يستعد لمواجهة الشارقة بـ«ودية أخيرة»

فيصل النقبي (خورفكان)

يواصل خورفكان تحضيراته، تحت قيادة مدربه الروماني دانييل إيسايلا، استعداداً لانطلاقة الموسم، حيث يخضع اللاعبون لتدريبات مسائية متواصلة في مقر النادي، كما يتم الترتيب خلال اليومين القادمين لمباراة ودية أخيرة، قبل انطلاق الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي يلتقي فيها الفريق مع الشارقة على استاد صقر بن محمد القاسمي يوم السبت 17 أغسطس الجاري.

وتبقت خطوات أخيرة قبل إعلان التعاقد مع الأجنبي الخامس، الذي سيكون مهاجماً، حيث تبقت بعض الإجراءات الأخيرة، ومن ثم سيتم الإعلان ليلحق المهاجم الجديد بأول مباراة للفريق.

وسبق أن تم الإعلان عن التعاقد مع ثلاثة أجانب جدد هم الكوري الجنوبي كون كيونج وون والإسباني جوناثان فييرا والبرازيلي ماتيوس أوليفيرا، مع الإبقاء على البرازيلي لورينسي هداف الفريق في الموسم الماضي، حيث تبقت خانة وحيدة للمهاجم، كما أبرمت الإدارة عقوداً مع عدد من المقيمين، من ضمنهم المغربي أيمن رشوق، والأرجنتيني بيدرو بافلوف ومواطنه برايان راميريز والمغربي أسامة نور الدين.

ويركز المدرب خلال تدريباته على محاولة صناعة فريق قادر على البقاء في مناطق الوسط في الدوري، حيث لم يستقر حتى الآن على التشكيل الأساسي للفريق، بعدما جرّب جميع اللاعبين في المباريات الودية الأربع التي خاضها الفريق في معسكر صربيا، ليصل إلى التوليفة المناسبة للتشكيلة الأساسية.