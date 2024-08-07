محمد بن سلطان بن خليفة: «إنجازات البحر» دافع قوي لاستمرار العطاء

أبوظبي (الاتحاد)

وجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، التهنئة والإشادة إلى الفرق الإماراتية التي شاركت في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا- 2، وبطولة إسكندنافيا لزوارق الفورمولا- 4، وأكد أن إنجاز فريق أبوظبي بتحقيق ثنائية الجولة وإحراز المركزين الأول والثاني لا يستهان به في ظل مشاركة الفريق مع أقوى الفرق الأوروبية المشاركة، ومواصلته الدفاع عن لقب البطولة، وقال: «تحقيق راشد القمزي للمركز الأول وتصدر البطولة وتحقيق منصور المنصوري للمركز الثاني للجولة هو إنجاز قوي نعتز به، ونهنئ الفريق على تحقيقه في ظل مشاركة صعبة وقوية من بقية الفرق».



كما ثمن تحقيق فريق الشارقة المشاركة في الفورمولا- 4 للقب سباق أفضل زمن وأيضاً مشاركة الكوادر الإماراتية ممثلة في زورق عبيد مبارك، الذي حقق المركز الثاني في سباق سبيد ران للفورمولا- 4 وأيضاً المشاركة الرسمية الأولى للفتاة الإماراتية علياء فيروز في سباقات الفورمولا- 4، مشيداً بما قدمه أبناء الإمارات من مستوى راقٍ ومتميز في هذه المنافسة، وقال: «دائماً ما نؤكد أن إنجازات الرياضة البحرية هي دافع قوي كي نشاهد مزيداً من التفوق والعطاء للأفضل».