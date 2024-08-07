افتتاح ناري للنسخة 63 لدوري الكويت بقمة الكويت والقادسية



الكويت (أ ف ب)

يُفتتح موسم كرة القدم في الكويت الخميس، بقمةٍ نارية في المرحلة الأولى من الدوري بنسخته الـ63 تجمع بين الكويت حامل اللقب في النسخ الثلاث الماضية والقادسية بطل كأس الأمير، على استاد الصداقة والسلام في نادي كاظمة، ويلعب الجمعة اليرموك مع التضامن، وخيطان مع الفحيحيل، على أن تُختتم المرحلة السبت بمواجهتين قويتين بين العربي وكاظمة، والسالمية والنصر.

تنطلق البطولة وسط أجواءٍ إيجابيةٍ بعد تأهل المنتخب الكويتي إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية وإلى الدور الثالث الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الاميركية والمكسيك وكندا.

وتعاقد الاتحاد المحلي مع المدرب الإسباني الجنسية الأرجنتيني الأصل خوان أنطونيو بيتزي الذي سيتولى المهمة لمدة عام خلفاً للبرتغالي روي بينتو الذي أُنهي عقده بالتراضي.

ومن المُقرّر أن يتابع بيتزي والجهاز المعاون له مباريات الدوري بغية اختيار قائمة تضم 26 لاعباً لخوض المواجهتين أمام الأردن والعراق في 5 و10 سبتمبر المقبل في عمّان والكويت توالياً، ضمن الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المونديالية.

وشارك بيتزي في اختيار القائمة الأولى التي ضمت 50 لاعباً وأُرسلت إلى الاتحادين الآسيوي والدولي للعبة.

ويدير الاتحاد حالياً هايف المطيري كرئيس بالتكليف بعد استقالة الرئيس عبدالله الشاهين من منصبه.

وطرأت على الكويت والقادسية تغييرات على مستوى الجهاز الفني واللاعبين مقارنةً بالموسم الماضي.

تعاقد الأول الفائز بلقب الدوري 19 مرة مع المدرب المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش، بعد رحيل التونسي نبيل معلول الحائز على جائزة أفضل مدرب في الموسم الماضي.

في المقابل، تمسّك القادسية بطل الدوري 17 مرة والذي أقام معسكراً إعدادياً في القاهرة، بمحمد المشعان مدرباً، وتلقّت تشكيلته دفعةً معنويةً بعدما بات المهاجم المغربي إسماعيل خافي مؤهّلاً للمشاركة في المباراة الأولى، إثر وصول بطاقته الدولية الموقتة من الاتحاد الدولي (فيفا) والتي تتيح للنادي تسجيله في قائمته، بعدما كان الاتحاد المغربي يرفض إرسالها بسبب قضية بين اللاعب وناديه السابق اتحاد طنجة.

وتعاقد «الأصفر» مع خافي خلال الصيف الحالي لموسمين مقابل 600 ألف دولار للموسم، بعدما فسخ اللاعب عقده مع اتحاد طنجة من جانبٍ واحدٍ، مستفيداً من لوائح الاتحاد الدولي التي تجيز ذلك للاعب الذي يتأخر ناديه في صرف مستحقاته.

وشارك اللاعب في المعسكر الذي خاضه القادسية في القاهرة وسجل هدفين في مباراتين وديتين.