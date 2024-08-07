فليك يكسب معركته الأولى في برشلونة أمام لابورتا!

أنور إبراهيم (القاهرة)

نجح الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد لبرشلونة في تحقيق رغبته التي أعلن عنها قبل أكثر من عشرة أيام، والمتمثلة في الحصول على خدمات النجم الدولي الإسباني داني أولمو «26 عاماً» لاعب لايبزج الألماني، ليكسب بذلك «معركته الأولى» مع خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، والذي كان يمنح الأولوية الأولى لضم الجناح الدولي الإسباني نيكو ويليامز لاعب أتليتك بلباو، إذ استطاع فليك أن يحقق مراده بالتعاقد مع أولمو هداف كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو 2024»، مفضلاً إياه على ويليامز.

ووقع أولمو بالفعل لبرشلونة بعد مفاوضات شاقة انتهت أمس الثلاثاء في ألمانيا وحضرها ديكو المديرالرياضي للبارسا ووكلاء اللاعب ومسؤولو النادي الألماني، وانتهت بنتيجة إيجابية، حيث وافق لايبزج على عرض الـ 55 مليون يورو الذي تقدم به برشلونة، إضافة إلى 7 ملايين يورو متغيرات أخرى، كما وافق أولمو على عقد مدته 6 سنوات حتى 2030، لأنه يعشق برشلونة ولا يريد بديلاً لهذا الذي ترعرع فيه شاباً صغيراً بأكاديمية «لاماسيا»، قبل أن يشد الرحال إلى كرواتيا في 2015.

وكان أولمو يمثل أولوية أولى بالنسبة لفليك، وسعى مبكراً للحصول على توقيعه، لأنه يعرفه جيداً عندما كان لاعباً في الدوري الألماني «البوندسليجا» خلال توليه مهمة المدير الفني لمنتخب «المانشافت»، ويعرف جيداً كيف يمكن أن يوظفه داخل الفريق.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية موالية للبارسا إن أولمو ضغط كثيراً على ناديه من أجل قبول عرض برشلونة والتخلي عن طلبه السابق بالحصول على 60 مليون يورو، وظل لايبزج يرفض حتى أول أمس الاثنين، ثم استسلم أخيراً لضغوط اللاعب.

وفي المقابل لم تسفر محاولات برشلونة عن شيء بشأن التعاقد مع نيكو ويليامز، ويبدو أن اللاعب اتخذ قراراً بالبقاء مع ناديه في الموسم الجديد، وانضم إلى تدريبات الفريق بالفعل، مؤكداً أنه سوف يكمل مغامرته مع الفريق الباسكي، وقد يفكر في الرحيل الموسم التالي، وكان ذلك بمثابة فشل ذريع لخوان لابورتا رئيس برشلونة.

بدأ داني أولمو، المولود في 7 مايو 1998، مسيرته الاحترافية في دينامو زغرب الكرواتي في 2015، حيث شارك في 124 مباراة وسجل 34 هدفاً وفاز بالدوري الكرواتي 5 مرات والكأس 3 مرات، وفي 2020 انتقل إلى لايبزج الألماني حيث فاز بكأس ألمانيا مرتين في 2022 و2023، كما فاز بالسوبر الألماني مرة احدة في 2023.

وبدأ أولمو ممارسة الكرة في سن صغيرة وانتقل من أكاديمية إسبانيول إلى أكاديمية «لاماسيا» الكتالونية في سن التاسعة، ولعب لمنتخبات الشباب تحت 16و17 و18 و21 سنة والألمبي تحت 23 سنة، وانضم إلى منتخب «لاروخا» في 2019.