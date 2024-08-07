«يد مصر» تخسر «الحلم الأولمبي»!

باريس (د ب أ)

تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور قبل النهائي بمسابقة كرة اليد للرجال في أولمبياد باريس بعد فوزه على منتخب مصر بنتيجة 29-28 في المباراة التي جمعتهما اليوم بدور الثمانية.



وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدماً بفارق أربعة أهداف، بنتيجة 12-8، وفي الشوط الثاني، انتفض المنتخب الإسباني وأنهاه متقدماً بأربعة أهداف 17-13 ليحتكم الفريقان لوقت إضافي.

وأنهى المنتخب الإسباني الوقت الإضافي متقدماً بفارق هدف بنتيجة 4-3، ليفوز بالمباراة بنتيجة 29-28.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإسباني في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة دور الثمانية الأخرى بين ألمانيا وفرنسا.



