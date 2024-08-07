الجزائري سجاتي يتأهل إلى قبل النهائي بسهولة!

باريس (د ب أ)

تأهل العداء الجزائري جمال سجاتي، بسهولة، اليوم، إلى قبل نهائي سباق 800 متر بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحقق سجاتي المركز الأول في المجموعة التصفوية الرابعة بتوقيت دقيقة و45 ثانية و84 جزءاً من الثانية.

وسجل سجاتي ثالث أسرع زمن في التصفيات لسباق 800 متر.

وفي المقابل، فشل العداء الجزائري محمد علي قواند، في التأهل مباشرة إلى قبل نهائي السباق، وحقق قواند المركز السابع في المجموعة الثانية، بعدما أنهى السباق في زمن بلغ دقيقة و47 ثانية و34 جزءاً من الثانية.

ويخوض قواند غداً الخميس سباق الترضية في محاولة لبلوغ قبل النهائي المقرر بعد غدٍ الجمعة.