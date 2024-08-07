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الرياضة

«اليويفا» يُعاقب موراتا ورودري بسبب «جبل طارق»!

«اليويفا» يُعاقب موراتا ورودري بسبب «جبل طارق»!
7 أغسطس 2024 15:43

لندن (رويترز)
قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» إنه عاقب ثنائي إسبانيا ألفارو موراتا، ورودري بالإيقاف لمباراة واحدة بسبب تصرفهما خلال احتفالات ببطولة أوروبا 2024 في مدريد الشهر الماضي.
وقال اللاعبان: «جبل طارق إسبانية»، يوم 15 يوليو الماضي، خلال احتفال في العاصمة الإسبانية بعد يوم واحد من الفوز 2-1 على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا.
وجبل طارق هي أراضي بريطانية تقع بالقرب من جنوب إسبانيا.
وقال «اليويفا» إن العقوبة جاءت بسبب عدم الامتثال للمبادئ العامة للسلوك، وانتهاك القواعد الأساسية للتصرف اللائق، واستغلال الأحداث الرياضية لأهداف غير رياضية، وتشويه سمعة رياضة كرة القدم.
وسوف يُنفذ الإيقاف على المباراة الدولية المقبلة التي يحق للاعبين الاثنين المشاركة فيها ضمن منافسات اليويفا. 

 

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