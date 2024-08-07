الخميس 8 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صربيا تعلن عن «متحف ديوكوفيتش»

صربيا تعلن عن «متحف ديوكوفيتش»
7 أغسطس 2024 16:11

بلجراد (أ ف ب)
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيفيتش أن بلاده تستعد قريباً لبناء متحف لنجمها أسطورة كرة المضرب نوفاك ديوكوفيتش المتوج بـ24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، 7 بطولات «أيه تي بي» ختامية، كأس ديفيز مرة واحدة وذهبية أولمبية.
وقال فوتشيتش: «أجرينا المناقشات الأولية حول بناء متحف نوفاك ديوكوفيتش والذي من المتوقع أن يصبح عامل جذب جديد للمدينة».
وأضاف: «يوجد في مايوركا متحف مخصص لرافايل نادال، سنحرص على إظهار ما فعله ديوكوفيتش لبلدنا بطريقة جاذبة للسيّاح»، معرباً عن أمله في افتتاح المتحف في 2027.
وتابع «نوفاك أكبر من نادال».
ويُعتبر ديوكوفيتش، اللاعب الذي قضى أكبر عدد من الأسابيع في صدارة التصنيف العالمي والمصنف رقم 2 حالياً، منذ وقت طويل محبوب الجماهير في صربيا حيث يعود إليها بشكل منتظم علماً بأنه مقيم في موناكو.
ونادراً ما يفوت فرصة إعلان حبه لبلاده، مما يثير الجدل أحياناً، كما حدث في رولان جاروس عام 2023 عندما قال إن كوسوفو، وهي مقاطعة صربية سابقة مستقلة منذ 2008، هي «قلب صربيا».
وكتب لاعب كرة المضرب على إنستجرام الثلاثاء بعد تتويجه باللقب الأولمبي للمرة الأولى عن عمر 37 عاماً: «لم يكن من الممكن أن أتخلى أبداً عن حلمي، وهو الفوز بهذه الميدالية الذهبية، تماماً كما آمن بي الشعب الصربي دائماً».
وأردف: «قد أكون أنا من يحمل هذه الميدالية، إلا أنني أريد من كل صربي أن يعرف أنها ملكٌ لنا جميعاً. تمثيل أمّتنا هو أعظم شرفٍ في العالم».

أخبار ذات صلة
نادال يفتقد «الليالي المشوّقة» في نيويورك!
إيفانيسيفيتش: ديوكوفيتش لن يعتزل أبداً!
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة
نوفاك ديوكوفيتش
التنس
صربيا
رافاييل نادال
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
آثار زلزال في اليابان(أرشيفية)
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب اليابان
اليوم 12:10
آثار قصف تعلى منطقة في أوكرانيا
الأخبار العالمية
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط طائرات مسيرة
اليوم 12:02
علماء: ارتفاع حرارة المحيطات يهدد الحاجز المرجاني العظيم
الترفيه
علماء: ارتفاع حرارة المحيطات يهدد الحاجز المرجاني العظيم
اليوم 11:50
سفيان البقالي: حققت حلم والدتي وقدري الفوز بالميداليات
الرياضة
سفيان البقالي: حققت حلم والدتي وقدري الفوز بالميداليات
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©