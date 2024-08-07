صربيا تعلن عن «متحف ديوكوفيتش»

بلجراد (أ ف ب)

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيفيتش أن بلاده تستعد قريباً لبناء متحف لنجمها أسطورة كرة المضرب نوفاك ديوكوفيتش المتوج بـ24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، 7 بطولات «أيه تي بي» ختامية، كأس ديفيز مرة واحدة وذهبية أولمبية.

وقال فوتشيتش: «أجرينا المناقشات الأولية حول بناء متحف نوفاك ديوكوفيتش والذي من المتوقع أن يصبح عامل جذب جديد للمدينة».

وأضاف: «يوجد في مايوركا متحف مخصص لرافايل نادال، سنحرص على إظهار ما فعله ديوكوفيتش لبلدنا بطريقة جاذبة للسيّاح»، معرباً عن أمله في افتتاح المتحف في 2027.

وتابع «نوفاك أكبر من نادال».

ويُعتبر ديوكوفيتش، اللاعب الذي قضى أكبر عدد من الأسابيع في صدارة التصنيف العالمي والمصنف رقم 2 حالياً، منذ وقت طويل محبوب الجماهير في صربيا حيث يعود إليها بشكل منتظم علماً بأنه مقيم في موناكو.

ونادراً ما يفوت فرصة إعلان حبه لبلاده، مما يثير الجدل أحياناً، كما حدث في رولان جاروس عام 2023 عندما قال إن كوسوفو، وهي مقاطعة صربية سابقة مستقلة منذ 2008، هي «قلب صربيا».

وكتب لاعب كرة المضرب على إنستجرام الثلاثاء بعد تتويجه باللقب الأولمبي للمرة الأولى عن عمر 37 عاماً: «لم يكن من الممكن أن أتخلى أبداً عن حلمي، وهو الفوز بهذه الميدالية الذهبية، تماماً كما آمن بي الشعب الصربي دائماً».

وأردف: «قد أكون أنا من يحمل هذه الميدالية، إلا أنني أريد من كل صربي أن يعرف أنها ملكٌ لنا جميعاً. تمثيل أمّتنا هو أعظم شرفٍ في العالم».