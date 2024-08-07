التونسي الجندوبي يقترب من ميدالية في «تايكوندوالأولمبياد»



باريس (أ ف ب)

باتت حظوظُ لاعب التايكوندو التونسي محمد خليل الجندوبي مرتفعةً لحصد ميداليةٍ في أولمبياد باريس، بعد تأهله إلى نصف نهائي وزن -58 كجم، وتغلّب في ربع النهائي على الأسترالي بايلي لويس 2-0 (7-4 و6-3)، وذلك بعد تخطّي الصربي ليف كورنييف في دور الـ16 2-0 (5-3 و9-3).

وكان الجندوبي (22 عاماً) حصد في أولمبياد طوكيو صيف 2021 ميداليةً فضيةً في الوزن عينه، بخسارته أمام الإيطالي فيتو ديلاكويلا في مباراة متقاربةٍ جداً وتكتيكية. كانت أفضل ميدالية لتونس في هذه الرياضة. ولا يزال الإيطالي مستمراً في المسابقة ويخوض لاحقاً نزاله في ربع النهائي.

ويلتقي المصنف أول في نصف النهائي مع الكوري الجنوبي تايجون بارك (20 عاماً) المصنف خامساً.

يقول الجندوبي لموقع الألعاب الرسمي «التايكوندو أنقذت حياتي، علّمتني الكثير، عن الحياة، عن الاحترام. هذه الرياضة جعلت من شخصيتي قوية وغيّرت حياتي».