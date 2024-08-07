لاعبة رماية كورية جنوبية: شكراً ماسك جعلتني مشهورة

إنتشون (رويترز)

توجهت لاعبة الرماية الكورية الجنوبية كيم ييجي بالشكر للملياردير إيلون ماسك لمساهمته في شهرتها عالمياً بعد أن أصبح اسمها رائجاً على وسائل التواصل الاجتماعي بين عشية وضحاها، بعدما أشاد المتابعون بثقتها وأسلوبها.

وانتشرت صورة « كيم» على مواقع التواصل الاجتماعي في أولمبياد باريس واجتذبت معجبين جدداً. وكان أسلوبها، الذي يتلخص في ارتدائها النظارات التي تبدو وكأنها من المستقبل، ومظهرها الهادئ، ودمية الفيل تتدلى من خصرها، هو ما دفعها إلى النجومية على الفور.

وأشاد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بثقتها وأسلوبها، بينما قارنها آخرون بالشخصية الخيالية جيمس بوند، مما دفع أسماء رائجة إلى الاعتراف بها، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك.

وقالت كيم، التي فازت بالميدالية الفضية في منافسات مسدس ضغط الهواء من مسافة 10 أمتار للسيدات الأسبوع الماضي، للصحفيين عند عودتها إلى كوريا الجنوبية من باريس «حظيت بقدر كبير من الاهتمام غير المتوقع وأعتقد أن الفضل في ذلك يعود إلى إيلون ماسك وليس لي. لذا، شكراً لكم».

وعلق ماسك في منشور على منصة «إكس» قائلاً إن كيم «يجب أن يتم اختيارها للمشاركة في فيلم إثارة وحركة. لا يتطلب الأمر تمثيلاً!».