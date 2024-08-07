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الرياضة

«الفرسان».. قياسية على سباهان في «تمهيدي النخبة»

«الفرسان».. قياسية على سباهان في «تمهيدي النخبة»
7 أغسطس 2024 19:00

 
سلطان آل علي (دبي)
حقق نادي شباب الأهلي انتصاراً مهماً على سباهان الإيراني بنتيجة 4-1 في إيران وبين أرضه وجماهيره، ضمن الدور التمهيدي الأول للملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة 24/25، وبهذا الانتصار سيلتقي شباب الأهلي نظيره الغرافة القطري في الدور المقبل والحاسم لتحديد المتأهل للمرحلة المقبلة.
ولم يكن فوز شباب الأهلي عادياً، فقد حطم من خلاله رقماً قياسياً كبيراً، ويعد انتصار الفرسان برباعية مقابل هدف، أكبر انتصار في تاريخ أندية الإمارات بالملاعب الإيرانية في دوري أبطال آسيا من 2002/2003، حيث كان الانتصار الأكبر مسجلاً باسم العين على حساب ذوب آهن في 2017 بنتيجة 3-0، ويسجل فوز شباب الأهلي على سباهان الانتصار السابع للأندية الإماراتية في إيران من أصل 48 مواجهة تاريخية، وشهدت الآونة الأخيرة تفوقاً أكبر للأندية الإماراتية وحضوراً أكثر ثباتاً على عكس البدايات.
ويبقى الفوز التاريخي الأول مسجلاً باسم فخر أبوظبي على استقلال طهران في عام 2012 بنتيجة 2-1 وعلى ملعب آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران، حيث سجل آنذاك مدافع الجزيرة جمعة عبدالله والمهاجم البرازيلي باري، في حين أنّ شباب الأهلي يملك سجلاً مثالياً أمام سباهان وذلك بالانتصار عليه في 2014 بنتيجة 2-1 في الدقيقة 95 والآن قلب النتيجة بعد التأخر 1-0 إلى 4-1 في الأشواط الإضافية.
وينتظر عشاق الفرسان أن يكمل الفريق المسيرة ويتمكن من التأهل على حساب الغرافة القطري. ليكمل شباب الأهلي عقد ممثلي الوطن بجانب العين والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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