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الرياضة

جمال وبشر يُسهمان في تتويج كورينثيانز بكأس موسكو الشاطئية

جمال وبشر يُسهمان في تتويج كورينثيانز بكأس موسكو الشاطئية
7 أغسطس 2024 19:30

 
دبي (الاتحاد)

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أسهم حميد جمال حارس مرمى منتخبنا الوطني ووليد بشر مدافع المنتخب في تتويج فريقهما كورينثيانز البرازيلي بلقب بطولة كأس موسكو الدولية لكرة القدم الشاطئية بعد فوزه على لوكوموتيف الروسي بنتيجة (6 - 4) في المباراة النهائية التي جرت مساء الأحد الماضي على الملعب الرملي لمجمع آر زد أرينا الرياضي.
وكان فريق كورينثيانز قد تعاقد مع لاعبي منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية للمشاركة ضمن صفوفه في هذه البطولة الودية التي أقيمت في الفترة من 1 إلى 4 من الشهر الجاري، بمشاركة ثمانية فرق من روسيا «فريقان»، البرازيل، الأرجنتين، عُمان، كازاخستان، إيران والسنغال.

الكرة الشاطئية
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