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«يد مصر» لا تصفق في الأولمبياد
«يد مصر» لا تصفق في الأولمبياد
7 أغسطس 2024 18:58
باريس (أ ف ب)
فرطت مصر بتأهلها إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثانية توالياً عندما خسرت أمام إسبانيا 28-29 بعد التمديد (الوقت الأصلي 25-25) في ربع نهائي نسخة باريس، ووقف المشوار الرائع للفراعنة في ربع النهائي على يد إسبانيا التي كانت حرمتهم من ميدالية برونزية تاريخية في نسخة 2021 في طوكيو (31-33).
وضربت مصر بقوة وحسمت الشوط الأول بفارق أربعة أهداف (12-8)، لكن إسبانيا ردت بالفارق ذاته في الثاني (17-13) مدركة التعادل قبل 30 ثانية من نهاية الوقت الأصلي، واحتكم المنتخبان إلى شوط إضافي تقدمت خلاله إسبانيا ثلاث مرات وردت مصر بالمثل مدركة التعادل ثلاث مرات قبل أن يخطف أليكس غوميس هدف الفوز 29-28 قبل 25 ثانية من نهاية الوقت الإضافي.
وحاول كل من سيف الدرع وأحمد هشام إدراك التعادل من تسديدتين من دون جدوى.
وفرض فيليكس جوميس نفسه نجماً للمباراة بتسجيله تسعة أهداف من تسع محاولات، وأضاف أيان تارافيتا ستة أهداف من 10 محاولات، في المقابل، برز يحيى الدرع في صفوف الفراعنة بتسجيله ثمانية أهداف من 15 محاولة، وأضاف سيف الدرع ستة أهداف وأحمد هشام خمسة.
وتلتقي إسبانيا في نصف النهائي مع ألمانيا التي جردت فرنسا من اللقب بالفوز عليها 35-34 بعد التمديد (الوقت الأصلي 29-29).
وعلى غرار مصر، كانت فرنسا، حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في العرس الأولمبي (3 مع فضية وبرونزية)، في طريقها إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبها وبلوغ دور الأربعة عندما تقدمت 28-26 قبل دقيقتين ونصف من نهاية الوقت الأصلي ثم 29-27 قبل 55 ثانية، لكن ألمانيا سجلت هدفين عبر رينارس أوسينس آخرها في الثانية الأخيرة مدركا التعادل 29-29.
واستمرت الندية بين المنتخبين في الشوط الإضافي الذي حسمته ألمانيا في صالحها 6-5.
وتوجت ألمانيا باللقب مرة واحدة وكانت بألوان ألمانيا الشرقية عام 1980 وحلت وصيفة عامي 1984 (بالوان ألمانيا الغربية) و2004 وثالثة عام 2016.
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