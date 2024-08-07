الخميس 8 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بكاء على «ضفاف البرونزية» وقفزة من الفرح في الماء!!

بكاء على «ضفاف البرونزية» وقفزة من الفرح في الماء!!
7 أغسطس 2024 19:35


مرسيليا (رويترز)
حصلت الهولندية ماريت بومستر على الميدالية الذهبية في سباق القوارب الصغيرة للسيدات، ومعها جائزة كونها البحارة الأكثر نجاحاً في الألعاب الأولمبية على الإطلاق، بينما حصلت الدنماركية آن-ماري ريندوم على الميدالية الفضية بعد أن أكملت كلتاهما سباق الميداليات، وفي حين كانت الميداليتان الذهبية والفضية في حوزتهما فعلياً قبل سباق النقاط المزدوجة الأخير في مرسيليا، لم يكن قد تم تحديد صاحبة الميدالية البرونزية بعد.
ورغم أن النرويجية لاين فليم هوست جاءت في المركز الثاني، فإن مستواها كان كافياً للفوز بالميدالية البرونزية في إجمالي النقاط لتبكي من الفرح في المرحلة الأخيرة بينما اقتربت من خط النهاية وسط هتافات من المشجعين على الشاطئ.
وأطلقت هوست صرخة قوية ولوحت بقبضتها قبل أن تقفز في الماء للاحتفال مع زميلتها في التدريب وصديقتها ريندوم.
ثم تجمع الثلاثي الفائز بالميداليات على قارب بومستر وقفزن معاً بشكل مثير في البحر، وهن يرتدين وسائل الطفو ذات الألوان الزاهية.
وقالت بومستر «من الجيد أن ننهي الأمر أخيراً» مضيفة أنه كان من الجيد أن تكون ابنتها البالغة من العمر عامين معها في الألعاب.
وفازت بومستر من قبل بالميدالية الذهبية في 2016 والفضية في 2012 والبرونزية في طوكيو، مما يعني أنها تجاوزت الآن البريطانية هانا ميلز باعتبارها أنجح متسابقة شراع أولمبية على الإطلاق.
وقالت: «أعتقد أنه في بعض الأحيان في الألعاب الأولمبية، يمكنك أن تصبح جدياً للغاية وبسرعة كبيرة جداً، لذلك من الجيد أن يكون لديك مصدر إلهاء يتمثل في جيسي ماي (ابنتها)، كما أنك تعاني أيضاً من قلة النوم وفقدان الطاقة، لكنني ممتنة لكوني أماً ورياضية في آن واحد». 

أخبار ذات صلة
سفيان البقالي: حققت حلم والدتي وقدري الفوز بالميداليات
مصارعة الهند تعتزل بـ «نهاية درامية»
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة
الشراع الحديث
أولمبياد باريس 2024
دورة الألعاب الأولمبية
الأولمبياد
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
آثار زلزال في اليابان(أرشيفية)
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب اليابان
اليوم 12:10
آثار قصف تعلى منطقة في أوكرانيا
الأخبار العالمية
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط طائرات مسيرة
اليوم 12:02
علماء: ارتفاع حرارة المحيطات يهدد الحاجز المرجاني العظيم
الترفيه
علماء: ارتفاع حرارة المحيطات يهدد الحاجز المرجاني العظيم
اليوم 11:50
سفيان البقالي: حققت حلم والدتي وقدري الفوز بالميداليات
الرياضة
سفيان البقالي: حققت حلم والدتي وقدري الفوز بالميداليات
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©