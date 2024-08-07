بكاء على «ضفاف البرونزية» وقفزة من الفرح في الماء!!



مرسيليا (رويترز)

حصلت الهولندية ماريت بومستر على الميدالية الذهبية في سباق القوارب الصغيرة للسيدات، ومعها جائزة كونها البحارة الأكثر نجاحاً في الألعاب الأولمبية على الإطلاق، بينما حصلت الدنماركية آن-ماري ريندوم على الميدالية الفضية بعد أن أكملت كلتاهما سباق الميداليات، وفي حين كانت الميداليتان الذهبية والفضية في حوزتهما فعلياً قبل سباق النقاط المزدوجة الأخير في مرسيليا، لم يكن قد تم تحديد صاحبة الميدالية البرونزية بعد.

ورغم أن النرويجية لاين فليم هوست جاءت في المركز الثاني، فإن مستواها كان كافياً للفوز بالميدالية البرونزية في إجمالي النقاط لتبكي من الفرح في المرحلة الأخيرة بينما اقتربت من خط النهاية وسط هتافات من المشجعين على الشاطئ.

وأطلقت هوست صرخة قوية ولوحت بقبضتها قبل أن تقفز في الماء للاحتفال مع زميلتها في التدريب وصديقتها ريندوم.

ثم تجمع الثلاثي الفائز بالميداليات على قارب بومستر وقفزن معاً بشكل مثير في البحر، وهن يرتدين وسائل الطفو ذات الألوان الزاهية.

وقالت بومستر «من الجيد أن ننهي الأمر أخيراً» مضيفة أنه كان من الجيد أن تكون ابنتها البالغة من العمر عامين معها في الألعاب.

وفازت بومستر من قبل بالميدالية الذهبية في 2016 والفضية في 2012 والبرونزية في طوكيو، مما يعني أنها تجاوزت الآن البريطانية هانا ميلز باعتبارها أنجح متسابقة شراع أولمبية على الإطلاق.

وقالت: «أعتقد أنه في بعض الأحيان في الألعاب الأولمبية، يمكنك أن تصبح جدياً للغاية وبسرعة كبيرة جداً، لذلك من الجيد أن يكون لديك مصدر إلهاء يتمثل في جيسي ماي (ابنتها)، كما أنك تعاني أيضاً من قلة النوم وفقدان الطاقة، لكنني ممتنة لكوني أماً ورياضية في آن واحد».