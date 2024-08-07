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الرياضة

التونسي الجندوبي يكتفي باللعب على برونزية التايكوندو

التونسي الجندوبي يكتفي باللعب على برونزية التايكوندو
7 أغسطس 2024 19:46


باريس (أ ف ب)
أهدر لاعب التايكوندو التونسي محمد خليل الجندوبي فرصة إحراز ميدالية ذهبية أو فضية في وزن -58 كجم ضمن أولمبياد باريس 2024، بعد خسارته في نصف النهائي أمام الكوبي الجنوبي تايجون بارك 0-2، في «جران باليه».
في الجولة الأولى، تخلّف الجندوبي 0-2 ثم عادل 2-2 في آخر 5 ثوان. لكن الكوري الجنوبي الشاب وجّه ركلتين حسمتا الجولة 6-2.
شعر الجندوبي بالخطر، فتبادل التقدّم مع المصنف خامساً الذي كان الأفضل في النهاية وحسم الجولة الثانية 13-6 وبالتالي النزال.
وبخسارته، يخوض الجندوبي نزالاً لتحديد إحدى برونزيتي هذا الوزن.
كان تغلّب في ربع النهائي على الأسترالي بايلي لويس 2-0 (7-4 و6-3)، وذلك بعد تخطّي الصربي ليف كورنييف في دور الـ16 2-0 (5-3 و9-3).
وكان الجندوبي (22 عاماً) حصد في أولمبياد طوكيو صيف 2021 ميداليةً فضيةً في الوزن عينه، بخسارته أمام الإيطالي فيتو ديلاكويلا في مباراة متقاربةٍ جداً وتكتيكية. كانت أفضل ميدالية لتونس في هذه الرياضة.

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