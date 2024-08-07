«المرتدات» تحقق هدف «الفرسان» أمام سباهان

مصطفى الديب (أبوظبي)

عادت بعثة فريق الكرة بنادي شباب الأهلي إلى دبي، عقب الانتهاء من المهمة الآسيوية الأولى بحسم مباراة سباهان أصفهان، وتحقيق «الفرسان» لفوز عريض على الفريق الإيراني 4-1، ليصعد للدور التمهيدي الثاني لدوري النخبة الآسيوي، حيث يواجه الغرافة القطري في الثالث عشر من الشهر الجاري، بدوافع الانضمام الرسمي إلى البطولة الجديدة.

وحصل اللاعبون على راحة لمدة يوم واحد، على أن يعود الفريق للتدريبات اليوم، استعداداً لهذا اللقاء الصعب، لاسيما وأن الفريق القطري يعد من الفرق القوية، وتستمر تدريبات شباب الأهلي حتى موعد السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل اللقاء بيوم واحد، مثلما حدث في لقاء سباهان الإيراني.

وجهز الجهاز الفني للفريق مجموعة من المباريات للغرافة القطري، من أجل الوقوف على مراكز القوة والضعف، والاستعداد بشكل جيد لهذه المواجهة القوية.

ويصعد الفريق الفائز من هذه المواجهة إلى دوري المجموعات لبطولة النخبة التي تنطلق للمرة الأولى هذا الموسم.

ويمثل الإمارات في هذه البطولة كل من العين حامل لقب دوري أبطال آسيا، والوصل بطل الدوري الإماراتي، وشباب الأهلي في حال الفوز على الغرافة القطري.

ونجح شباب الأهلي في تحقيق أهدافه من لقاء سباهان الإيراني باتباع خطة محكمة في التعامل مع اللقاء والاعتماد على الهجمات المرتدة، وترك لاعبو الفرسان السيطرة للاعبي الفريق الإيراني لكن من دون خطورة كبيرة على مرمى حسن حمزة حارس شباب الأهلي، الذي أخطأ في كرة الهدف الوحيد لسباهان من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ونجح المدرب البرتغالي باولو سوزا في فرض كلمته على المباراة، حيث سجل الفريق أربعة أهداف رائعة من هجمات مرتدة منظمة.

وشهدت المباراة تسجيل الدولي الإيراني سردار أزمون، القادم من نادي بايرن ليفر كوزن الألماني، من اللمسة الأولى له عقب مشاركته من على دكة البدلاء في الدقيقة 61 من زمن اللقاء.

ورغم أن المباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين، إلا أن ذلك لم يؤثر بدنياً على لاعبي شباب الأهلي الذين ظهروا بحالة بدنية جيدة للغاية، ونجحوا في تسجيل ثلاثة أهداف، خلال الشوطين الإضافيين، الأمر الذي يعني أن فترة الإعداد كانت نموذجية، وحققت الأهداف المرجوة منها.