نادال يفتقد «الليالي المشوّقة» في نيويورك!

نيويورك (أ ف ب)



لن يشارك «الماتادور» الإسباني رافايل نادال في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، وفقاً لما أعلنه.

وعلّل نادال «38 عاماً» قراره بأنه لا يشعر بأنه قادر على تقديم أفضل ما لديه، بعد مشاركته في منافسات الفردي والزوجي ضمن أولمبياد باريس 2024.

كتب الإسباني المتوّج بـ22 بطولة كبيرة عبر حسابه على «إكس» (تويتر سابقاً) «لا أعتقد أنه سيكون بإمكاني تقديم 100% من جهدي هذه المرة».

وأضاف نادال المتوّج باللقب أربع مرات، أن الحدث المقبل الذي سيشارك فيه سيكون كأس لايفر في سبتمبر المقبل في العاصمة الألمانية برلين.

وسيكون هذا الغياب السادس عن آخر سبع بطولات كبرى، مع استثناء مشاركته في رولان جاروس الفرنسية هذا العام، حيث خرج من الدور الأوّل.

وتابع نادال في منشوره «مرحباً جميعاً، أكتب لأُخبركم أنني قررت عدم المشاركة هذا العام في بطولات الولايات المتحدة حيث لديّ ذكريات رائعة».

وأضاف «سأفتقد تلك الليالي المشوّقة والمميّزة في نيويورك على ملعب آرثر آش».

وأردف «شكر خاص لكل جمهوري في الولايات المتحدة، سأفتقدكم جميعاً وسأراكم في وقتٍ آخر، بالتوفيق للجميع في بطولة الولايات المتحدة الرائعة دائماً».

وكان نادال المتوّج بذهبية أولمبياد 2008، والذي عانى من إصاباتٍ كثيرة في الفترة الماضية، خرج من الدور الثاني أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش ضمن أولمبياد باريس، ثم مع مواطنه كارلوس ألكاراز من الدور ربع النهائي للزوجي.