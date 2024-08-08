بريطانيا.. «صيام 100 عام»!

باريس (أ ف ب)



فشل ماثيو هادسون-سميث في منح بريطانيا ذهبيتها الأولى، منذ 100 عام في مسابقة 400 متر، بعدما خُطِفَ منه اللقب في الرمق الأخير، من الأميركي كوينسي هول، على مضمار ملعب فرنسا الدولي في أولمبياد باريس.

وتصدّرت الولايات المتحدة الترتيب العام للميداليات برصيد 27 ذهبية، مقابل 25 لمطاردتها الصين، فيما تبتعد أستراليا مع 18 ذهبية، مقابل 13 لفرنسا المضيفة، و12 لكل من بريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان.

وكان الانتصار بسباق 400 متر، الذي لم تحرزه بريطانيا منذ إريك ليدل عام 1924 في باريس بالذات، ليشكل إنجازاً شخصياً كبيراً لهادسون-سميث الذي مر في فترة صعبة للغاية، بعدما وجد نفسه محجوراً في الولايات المتحدة خلال فترة تفشي جائحة كوفيد-19، فيما تراكمت فواتيره الطبية نتيجة إصابته بتمزّق في العضلات العليا الخلفية لفخذه وفي وتر أخيل.

لكن ابن الـ29 عاماً الذي وصل إلى العاصمة الفرنسية، وهو في وضع ممتاز، بعدما سجل 43.74 ثانية الشهر الماضي، خلال لقاء لندن للدوري الماسي، ليكون صاحب أسرع زمن لهذا العام، انحنى في الرمق الأخير أمام هول، ابن الـ26 عاماً الذي نال الذهب في مشاركته الأولمبية الأولى.

وكانت البرونزية من نصيب الزامبي موزالا ساموكونجا الذي تغلب على هادسون-سميث في نهائي بطولة الكومنولث عام 2022.