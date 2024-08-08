الجمعة 9 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بريطانيا.. «صيام 100 عام»!

بريطانيا.. «صيام 100 عام»!
8 أغسطس 2024 07:12

باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
أميركا تعالج «ضغوط الأولمبياد» بـ «الكاريوكي»!
ألمانيا.. «برونزية العادة» في كرة السيدات!
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة


فشل ماثيو هادسون-سميث في منح بريطانيا ذهبيتها الأولى، منذ 100 عام في مسابقة 400 متر، بعدما خُطِفَ منه اللقب في الرمق الأخير، من الأميركي كوينسي هول، على مضمار ملعب فرنسا الدولي في أولمبياد باريس.
وتصدّرت الولايات المتحدة الترتيب العام للميداليات برصيد 27 ذهبية، مقابل 25 لمطاردتها الصين، فيما تبتعد أستراليا مع 18 ذهبية، مقابل 13 لفرنسا المضيفة، و12 لكل من بريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان.
وكان الانتصار بسباق 400 متر، الذي لم تحرزه بريطانيا منذ إريك ليدل عام 1924 في باريس بالذات، ليشكل إنجازاً شخصياً كبيراً لهادسون-سميث الذي مر في فترة صعبة للغاية، بعدما وجد نفسه محجوراً في الولايات المتحدة خلال فترة تفشي جائحة كوفيد-19، فيما تراكمت فواتيره الطبية نتيجة إصابته بتمزّق في العضلات العليا الخلفية لفخذه وفي وتر أخيل.
لكن ابن الـ29 عاماً الذي وصل إلى العاصمة الفرنسية، وهو في وضع ممتاز، بعدما سجل 43.74 ثانية الشهر الماضي، خلال لقاء لندن للدوري الماسي، ليكون صاحب أسرع زمن لهذا العام، انحنى في الرمق الأخير أمام هول، ابن الـ26 عاماً الذي نال الذهب في مشاركته الأولمبية الأولى.
وكانت البرونزية من نصيب الزامبي موزالا ساموكونجا الذي تغلب على هادسون-سميث في نهائي بطولة الكومنولث عام 2022.

 

 

 

بريطانيا
أميركا
ألعاب القوى
باريس
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
فيضانات في الولايات المتحدة جراء العاصفة "ديبي"
الأخبار العالمية
العاصفة "ديبي" تسبب أمطارا غزيرة في ولايات أميركية
اليوم 20:25
ألابا.. «النبأ المشؤوم»!
الرياضة
ألابا.. «النبأ المشؤوم»!
اليوم 20:18
أميركا تعالج «ضغوط الأولمبياد» بـ «الكاريوكي»!
الرياضة
أميركا تعالج «ضغوط الأولمبياد» بـ «الكاريوكي»!
اليوم 20:15
علاف العدد «210» من مجلة «شاعر المليون»
الترفيه
صدور العدد «210» من مجلة «شاعر المليون»
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©