ذهبية لملاكم أوكرانيا بعد «معركة شرسة»!

باريس (رويترز)



فاز الأوكراني أولكسندر خايزنياك في نهائي فئة الوزن المتوسط للرجال ضمن منافسات الملاكمة بأولمبياد باريس بانقسام آراء الحكام ضد نوربيك أورالباي من كازخستان، ليتوج بالميدالية الذهبية، ويعوض خسارته في طوكيو.

وحصل أورالباي على الميدالية الفضية، بينما فاز الكوبي أرلين لوبيز كاردونا، البطل الأولمبي مرتين، وكريستيان بيناليس من الدومينيكان بالميدالية البرونزية.

قبل ثلاث سنوات في طوكيو، كان خايزنياك على بُعد ثوانٍ من الفوز بالمباراة النهائية، قبل أن يتعرض لضربة يسارية قوية أسقطته أرضاً، ليسلم الميدالية الذهبية إلى البرازيلي هيبرت سوزا.

وضغط خايزنياك بقوة منذ بداية النزال، ووجه لكمات قوية إلى أورالباي، ليحسم الجولة الأولى، على الرغم من أن الملاكم الكازخستاني وجه بضع ضربات جيدة.

وتحولت المباراة إلى معركة شرسة في الجولة الثانية، بعدما زاد أورالباي من شراسته، في محاولة يائسة لمواكبة الأوكراني، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2 قبل الجولة الفاصلة.

ومع تدفق الدم من أنفه، واصل أورالباي التقدم بشجاعة في الجولة الأخيرة، وتعرض لعقاب شديد، حيث تمكن بالكاد من البقاء على قدميه حتى النهاية.

وعندما دق جرس نهاية النزال، أدرك خايزنياك أنه فعل ما يكفي بالفعل، وركض حول الحلبة للاحتفال، قبل أن يتم الإعلان عن فوزه.

وهنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خايزنياك، وكتب عبر تطبيق تيليجرام «شكراً لك على القوة والثقة، وعلى هذا الفوز المهم، نستمر في دعم جميع رياضينا، نحن نشجع أوكرانيا، نحن نشجع الأوكرانيين».

ولكي يصبح فوزه أكثر بهجة، من المقرر أن يتلقى خايزنياك مكافأة مالية من مواطنه أولكسندر أوسيك البطل بلا منازع سابقاً لوزن الثقيل، الذي تعهد بمنح الأوكرانيين جوائز مالية من جيبه الخاص إذا صعدوا إلى منصة التتويج.