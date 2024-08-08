أميركا تضيف نيجيريا إلى «قائمة الضحايا» في «سلة السيدات»

باريس (أ ف ب)



حقق المنتخب الأميركي، الساعي للقبه الأولمبي الثامن توالياً والحادي عشر في تاريخه، تأهلاً روتينياً إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كرة السلة السيدات، بفوزه السهل على نيجيريا بطلة أفريقيا 88-74 في أولمبياد باريس.

ولم يجد المنتخب الأميركي أي صعوبة تذكر في إنهاء مغامرة نظيره النيجيري الذي بات أول منتخب أفريقي يصل إلى الأدوار الإقصائية، وحسم اللقاء فعلياً في الشوط الأول الذي أنهاه لمصلحته 52-33، ثم وسع الفارق إلى 30 نقطة، قبيل انتهاء الربع الثالث.

لكنه تراخى في الربع الأخير ما سمح لمنافسه الأفريقي في تقليص الفارق، حتى 14 نقطة في نهاية اللقاء، بعدما تفوق في الربع الأخير 26-12.

وكالعادة، كانت آجا ويلسون أفضل الأميركيات بتسحيلها 20 نقطة مع 11 متابعة، وأضافت جاكي يونج 15 وبراينا ستيوارت 13، فيما برزت بروميس أموكامارا (19) وأيمي أكونكوو (17) وإيزيني كالو (16) من ناحية النيجيريات.

وتلتقي الأميركيات في نصف النهائي المقرر الخميس مع المنتخب الأسترالي الذي بلغ دور الأربعة للمرة السادسة في مشاركته العاشرة، وذلك بفوز كبير على نظيره الصربي بفارق 18 نقطة 85-67.

ولم يجد المنتخب الأسترالي بقيادة المدربة ساندي برونديلو التي تشرف بالتوازي على فريق نيويورك ليبرتي في «دبليو أن بي أيه»، أي صعوبة تذكر في حرمان صربيا من بلوغ دور الأربعة للمرة الثالثة توالياً، منهياً الشوط الأول بفارق 16 نقطة 48-32 بفضل جهود جايد ملبورن (14 نقطة) وآلانا سميث (11) وكايلا جورج (9).

وواصلت الأستراليات أفضليتهن المطلقة، ووصل الفارق إلى 28 نقطة 67-39، مع الوصول إلى الدقائق الثلاث الأخيرة من الربع الثالث بعد تسجيلهن 17 نقطة متتالية، من دون أي رد من الصربيات، قبل أن يدخلن الربع الأخير، وهن في المقدمة 72-48.

ورغم الفارق الكبير، لم تتراخ الأستراليات وحافظن على تركيزهن حتى صافرة النهاية.

وكانت سميث الأفضل برصيد 22 نقطة مع 13 متابعة و4 تمريرات حاسمة، وأضافت كل من ملبورن وجورج 18 نقطة وسامي ويتكومب 15، فيما كانت يوفانا نوفيتش (17 نقطة) وأنجيلا دوغاليتش (14) الأفضل من ناحية الصربيات اللواتي بدا التأثر كبير عليهن بعد اللقاء.

وقالت جورج بعد اللقاء «حققنا تقدماً جيداً في نهاية الشوط الأول ثم تمكن من العودة بعض الشيء، لكني سعيدة جداً لتمكننا من التعامل مع ضغطهن، أعتقد أننا نتحسن مع كل مباراة. نواصل التقدم هنا والقتال ليوم آخر».

واليوم الآخر سيكون شاقاً بالتأكيد لأن مواجهة الخميس ستكون إعادة لنصف نهائي النسخة الماضية، قبل ثلاثة أعوام في طوكيو حين خسرت الأستراليات، كما كانت حالهن أيضاً في نهائي نسخ 2000 و2004 و2008 وقبلها في نصف نهائي 1996.

وفي مشاركتها الثانية فقط، سيطرت بلجيكا تماماً على مواجهتها مع إسبانيا وصيفة 2016 وبلغت نصف النهائي للمرة الأولى بالفوز عليها 79-66 في لقاء وصل خلاله الفارق بين المنتخبين حتى 22 نقطة.

وكالعادة، تألقت في صفوف بلجيكا إيما ميسيمان التي دخلت تاريخ سلة السيدات كأول لاعبة في الألعاب الأولمبية تسجل 20 نقطة أو أكثر لست مباريات متتالية في سلسلة بدأت في أولمبياد طوكيو قبل ثلاثة أعوام حين حلت بلادها سابعة، لكنها اكتفت الأربعاء بـ19 نقطة مع 8 متابعات.

كما سجلت كيارا لينسكنز 19 نقطة مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة، وكل من أنتونيا ديلايري وجولي فانلو 13 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة، فيما كانت ميجان جوستافسون الأفضل إسبانياً بتسجيلها 21 نقطة مع 7 متابعات في لقاء نجحه خلاله البلجيكيات بنصف محاولاتهن من خارج القوس (8 ثلاثيات) وتفوقن في المتابعات (42 مقابل 33).

وكان المدرب الفرنسي لبلجيكا رشيد مزيان سعيد بما شاهده من لاعباته، قائلاً «يعجبني الأمر عندما أرى لاعباتي يتشاركن الكرة ويلعبن من كل قلبهم»، مضيفاً «الأمر يعني لنا الكثير. أن تكون بين أفضل أربعة فرق في العالم، فهذا يعني أننا ننضج، نحن سعداء، يردن الاحتفال بعض الشيء لكن تركيزهن منصب منذ الآن على المباراة التالية».

وتلتقي بلجيكا في دور الأربعة مع جارتها فرنسا المضيفة ووصيفة 2012 وثالثة النسخة الأخيرة في طوكيو، والتي أنهت المشاركة الأولى لألمانيا في الألعاب عند ربع النهائي بالفوز عليها 84-71، في لقاء سيطرت عليه من البداية حتى النهاية ووصل فيه الفارق بين الطرفين حتى 19 نقطة، وذلك بفضل جهود مارين جوهانيس بشكل خاص (24 نقطة بينها 5 ثلاثيات) وجابي وليامس (15 نقطة).

ومن الجهة الألمانية، لم ينفع تألق نيارا سالابي التي سجلت 20 نقطة مع 13 متابعة، مقابل 10 نقاط لشقيقتها ساتو و15 لأليكسيس بيترسون مع 6 متابعات.