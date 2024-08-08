ألفاريز يحطم قلب فرنسا!

باريس (رويترز)



حطم الكوبي إريسلاندي ألفاريز قلوب الجماهير الفرنسية المتحمسة، عندما تغلب على بطلها سفيان أوميا، بانقسام آراء الحكام، في نهائي وزن الخفيف للرجال، في أولمبياد باريس.

ويعني فوز ألفاريز أن كوبا، التي فازت بميدالية برونزية واحدة فقط في باريس، تجنبت أسوأ أداء لها منذ أولمبياد 1968 في المكسيك، عندما حصلت على فضيتين فقط.

وفاز أوميا الذي نال بالفعل الميدالية الفضية في ريو عام 2016 بالجولتين الأخيرتين، لكنه دفع ثمن جولة افتتاحية سيئة فاز بها ألفاريز 5-صفر.

وفاز أوميا، بطل العالم ثلاث مرات، والعائد لحلبات ملاكمة الهواة بعد فترة وجيزة في صفوف المحترفين، بنتيجة 3-2 في آخر جولتين لكن القرار العام كان لصالح ألفاريز.

وعندما تم الإعلان عن القرار أطلق الجمهور صيحات استهجان لفترة وجيزة قبل أن يهتف «سفيان، سفيان»، لكن الملاكم كان محبطاً، ولم يرفع رأسه.

أطلق ألفاريز، الذي هزمه أوميا في نهائي بطولة العالم 2023، فرحته بملاكمة الهواء في الحلبة، قبل الاحتفال بفوز مستحق مع مدربيه.

كان أوميا يتطلع إلى أن يصبح سابع ملاكم فرنسي يفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية، بعد بول فريتش في عام 1920، وجان ديبو وروجيه ميشيلو في عام 1936، وإبراهيم أسلوم (2000)، وإستيل موسيلي وتوني يوكا (2016).

وحصل الكندي وايت سانفورد والجورجي لاشا جورولي، على الميداليتين البرونزيتين، بعد خسارتهما في نصف النهائي أمام أوميا وألفاريز على الترتيب.