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الرياضة

تايلاندية تدخل التاريخ بركلتين في الرأس!

تايلاندية تدخل التاريخ بركلتين في الرأس!
8 أغسطس 2024 09:01

باريس (رويترز) 

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فازت التايلاندية بانيباك وونجباتاناكيت بالميدالية الذهبية، في وزن الذبابة للسيدات، ضمن منافسات التايكوندو بأولمبياد باريس، متغلبة على الصينية جو تشينج التي حصلت على الميدالية الفضية.
وحصلت الكرواتية لينا ستويكوفيتش، والإيرانية موبينا نعمت زاده على الميدالية البرونزية.
دخلت بانيباك التاريخ في أولمبياد باريس، بعد أن أصبحت أول تايلاندية تفوز بميداليتين ذهبيتين، عندما دافعت عن لقبها التي حصلت عليه في طوكيو في وزن الذبابة.
وفازت بانيباك 6-3 و2-3 و6-2، لتحقق الفوز بركلتين في الرأس، حصدت في كل منهما ثلاث نقاط.
وكانت المباراة النهائية هي الأصعب التي خاضتها، بعد أن اجتازت جميع المباريات السابقة بفوزها في جولتين.
وكانت بانيباك قد ارتقت بالفعل إلى الشهرة في وطنها، من خلال حصولها على أول ميدالية ذهبية لتايلاند في التايكوندو في طوكيو.
ومع وجود 1.6 مليون متابع لها على منصة تيكتوك، تشتهر بانيباك بالطريقة التي تضرب بها، من خلال رفع ساقها من الخلف لتضرب واقي الجذع.
ويتولى تدريب بانيباك، التي ستتم عامها 27 الخميس، نفس المدرب تشاتشاي تشوي على مدار الأعوام 13 الماضية.
وكان للمدرب دوره الفعال في إقناعها بعدم ترك الرياضة، بعد أن شعرت بخيبة أمل بعد فوزها بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016. 

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