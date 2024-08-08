استقبال حافل لفريق العين للشطرنج بطل العالم



أبوظبي (وام)



أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أن توجيهات القيادة الرشيدة، ودعمها المستمر، من أهم الأسباب التي أسهمت في تحقيق الإنجازات للرياضة الإماراتية، في المشاركات الخارجية كافة، وتعد دافعاً نحو مزيد من العمل والتطور في السنوات المقبلة.

وقال الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط، على هامش الاستقبال الحافل لبعثة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية المُتوج بلقب بطولة فرق العالم للشطرنج السريع التي اختتمت في كازاخستان، إن الإنجاز يتوج الخطط الاستراتيجية للتطور في النادي، وجهود الفريق الفنية والإدارية واللاعبين ودعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، للارتقاء بمنظومة الرياضة، في مختلف الألعاب بإمارة أبوظبي.

وأثنى على الدور الكبير الذي اطلع به هشام الطاهر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للنادي، رئيس الوفد، وجميع اللاعبين، وأشاد بالأداء المتميز للاعبة وافية درويش المعمري.

كانت بعثة النادي قد عادت من كازاخستان، وحظيت باستقبال كبير في مطار زايد الدولي في أبوظبي، بعدما حقق فريق العين البطولة عن جدارة برصيد 21 نقطة، إثر فوزه في 9 مباريات، و3 تعادلات، ودون خسارة، في طريقه نحو اللقب العالمي والإنجاز الكبير لرياضة الإمارات.

حضر مراسم الاستقبال، أحمد إسماعيل الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي في مجلس أبوظبي الرياضي، وعادل اليعقوبي، مدير إدارة الفعاليات الدولية بالمجلس، وعبدالرحيم الزرعوني، مدير مكتب الاتصال في المجلس، والمستشار يوسف سعيد الكويتي، الأمين المالي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.