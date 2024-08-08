عمار النقبي: الجمهور «شريك النجاح» في خورفكان



فيصل النقبي (خورفكان)

وجهت إدارة نادي خورفكان الدعوة إلى الجمهور لمتابعة جانب من تدريبات الفريق لمساندة اللاعبين، قبل بداية الموسم الجديد، وتهدف الخطوة إلى التواصل بين الفريق وأنصاره.

شهد اللقاء الجماهيري، الدكتور عمار راشد النقبي، رئيس مجلس الإدارة، ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة، والمجلس الجماهيري، وعدد من الأقطاب في خورفكان.

أكد النقبي أن مجلس الإدارة يعتبر الجماهير شركاء النجاح في النادي، وهم أساس العمل الإداري والفني، حيث يسعى المجلس لتكوين فرق تنال رضا الجماهير المحبة للنادي.

وأضاف: لدينا خطة متكاملة لزيادة أعداد الجماهير في المباريات، وستكون شركة 1507 الجديدة واجهة حقيقية للتسويق وزيادة التواصل مع الجماهير، حيث توفر كل ما يطلبه ويحتاجه جمهورنا لأداء مهمتهم في تشجيع الفريق، من المستلزمات والملابس وأطقم التشجيع.

ودعا النقبي جماهير خورفكان للالتفاف مع مجلس الإدارة، من أجل بلوغ أهداف وطموحات المدينة والنادي الكبير والعريق، والتعامل أسرة واحدة تحمل مسمى أسرة نادي خورفكان، وهي من الأساسيات المهمة في عملنا الإداري والفني.

وكرمت إدارة النادي، المتسابق علي الحمادي بطل الدوري الإلكتروني، والذي نظمه اتحاد الرياضات الإلكترونية.